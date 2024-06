Sandra Kubicka pokazała nowy dom! Baron nieźle zasuwa na budowie! Lecą mocne słowa

To koniec

Kubicka pokazała dom i Barona, jak zauswa na budowie

Sandra Kubicka niedawno urodziła syna Leonarda i cały czas jest aktywna w sieci. Młoda mama dzieli się ze swoimi fanami każdą chwilą z życia dziecka na swoim profilu na Instagramie. Tym razem gwiazda postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat postępów w budowie nowego domu Baronów.

Przeźroczysta wanna w domu Kubickiej i Barona

- Jest dobrze, gładzie w całym domu zrobione, 2 pokoje na górze zrobione tylko czekamy na tapetę do pokoju Leosia, teraz muszą wjechać kafle, których jeszcze nie zamówiliśmy. Zmieniliśmy koncepcję, chyba będzie przeźroczysta wanna, więc musimy zamówić materiały - Kubicka podsumowała stan budowy domu.

Na filmiku udostępnionym przez Kubicką widzimy, jak jej mąż Alek Baron zasuwa na budowie. Dokładnie zajmuje się mierzeniem podłóg i ścian, zapewne pod nowe meble sprzęty, które tam staną. I wszystko w domu Baronów wygląda pięknie do momentu, aż dochodzą do pewnej ściany. Mianowicie Kubicka wymyśla nową, a kiedy zaczynają zastanawiać się z Baronem gdzie i jak ją postawić, polecą mocne słowa!

Kubicka do Barona: "Nie bluźnij!"

- Można zrobić tę ścianę taką wejściową, albo można ją zostawić i postawić tu szafkę, coś... Albo zrobić tą ścianę, jak się wchodzi po schodach i taką wielką z tego kamienia, podświetlaną - wylicza Kubicka.

- O kur***a! - Baron jest zachwycony pomysłem żony.

- Nie bluźnij! - upomina Alka Kubicka.

Później Kubicka i Baron razem wymyślają, co się zadzieje na ścianie, która ma olśniewać na schodach. Kubicka pokazuje także pokój syna Leonarda.

- Pokój Leosia już gotowy tylko jeszcze musimy przykleić tapetę, która właśnie się drukuje - informuje Kubicka reklamując przy okazji firmę, która stworzy tapetę do pokoju dziecka. - No i muszę znaleźć jakąś piękną lampę na sufit. No zazdroszczę mu takiego dużego pokoju, mój pokój w dzieciństwie był 1/10 tego... - dodaje gwiazda.

