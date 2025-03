Sandra Kubicka rzuca wulgaryzmami w sieci. Opublikowała ostry wpis 2 tygodnie po ogłoszeniu, że się rozwodzi

Sandra Kubicka na początku marca wydała długie oświadczenie, w którym przyznała, że jeszcze w grudniu zeszłego roku złożyła pozew o rozwód. Od tamtej chwili minęły 3 miesiące, a od ogłoszenia tej smutnej nowiny 2 tygodnie. Teraz Kubicka wspomina już nie tylko o rozwodzie, ale i hejcie!

Ostatnio na jej profilu na Instagramie pojawił się wiele mówiący wpis, w którym nie brakowało wulgaryzmów!

Modelka po kilku miesiącach ukrywania rozstania z Aleksandrem Milwiwem-Baronem, otworzyła się na ten bardzo delikatny i prywatny temat w sieci. Dostała ogrom wsparcia od fanek i kobiet, które już przeszły przez rozwód. Jednak szybko stało się jasne, że internauci nie będą jej jedynie pocieszająco klepać po plecach, ale dosadnie stwierdzą, co myślą o decyzji Kubickiej.

Krytyka modelce się nie podoba i jest to zrozumiałe.

Na koncie Kubickiej na Instagramie pojawił się wpis sugerujący, że gwiazda ma dość:

Jak to, ku...wa, jest, że... Sportowiec nie będzie cię oceniał, że zaczynasz ćwiczyć. Milioner nie będzie cię oceniał, że założyłeś biznes. Muzyk nie będzie cię oceniał, że zaczynasz śpiewać. Ale zawsze ludzie, którzy nigdzie nie zmierzają, mają coś ku...wa do powiedzenia. Odpowiedz sobie szczerze. W której grupie jesteś?

Kubicka te słowa "ukradła" z innego profilu i udostępniła na swoim. I dodała:

Piękne podsumowanie. Zaaaaawsze ci, co nic nie osiągnęli, mają najwięcej do powiedzenia.

Internauci nie mogli pozostawić postu Kubickiej bez komentarzy.

Inni mieli uwagi dotyczące ujawniania ważnych, prywatnych kwestii:

"A może gdyby tak nie ujawniać całemu światu rozstań, dram i życia, ludzie nie mieliby co oceniać", "Może gdybyś trzymała sprawy osobiste dla siebie i partnera, a nie wywlekała wszystko lub prawie wszystko publicznie, to byłoby inaczej! Nie pomyślałaś? Jakoś Twój jeszcze mąż nic nie powiedział. Zachowujesz się jak nastolatka i czego oczekujesz? Oklasków? Trzeba mieć trochę kultury i ogłady", "Pani Sandro, przykre jest to, że celebryci sami narażają się na ocenę, niestety mniej by Pani pokazywała, mniej byłoby oceny. Tak ten świat funkcjonuje i jedna Pani tego nie zmieni. Czemu nie weźmie Pani przykładu z innych sławnych osób, które nie mówią o swoim życiu prywatnym, a nadal robią karierę i się spełniają?", "Pretensje do obserwujących i komentujących. Sama pokazujesz swoje życie i dziwisz się, że ktoś krytykuje. Było już pięknie, fajne story nagrywała, a teraz będą dramy i żale. Norma. Szybciej niż się spodziewałam".