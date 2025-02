Kasia Nast uczy, jak mieć stosunek, który trwa 5 godzin. Pocieszające słowa o twardości

Kasia Nast na Bali nie próżnuje. Choć dni najczęściej mijają jej na przesiadywaniu nad rzeką i doglądania kur, które hoduje w swoim ogrodzie, to organizuje też warsztaty dla kobiet, podczas których uczy je odkrywać własną seksualność. Celebrytka zdobyła nawet tytuł certyfikowanego nauczyciela tantry. Tantra to w dosłownym tłumaczeniu "narzędzie do rozciągania świadomości", a w praktyce - powolna forma seksu, w której ogromne znaczenie ma wymiar duchowy i zsynchronizowanie z partnerem. Dlatego właśnie stosunek tantryczny potrafi trwać dobrych kilka godzin.

- opowiedziała Kasia w podcaście "Pierwsza randka".

- tłumaczyła nauczycielka.

NIE PRZEGAP: Tego nie da się odzobaczyć! Kasia Nast dostała okresu i zaczęła mazać krwią. ZDJĘCIE

Wiele kontrowersji zbudziło w mediach to, że na swoich warsztatach Kasia tłumaczy m.in. jak masować członka.

Masaż lingam to jest masaż, który ma spowodować, że nasz partner się zrelaksuje. To nie ma służyć temu, że on się podnieci i nagle będzie pragnął nas posiąść. My, jako kobiety, często wchodzimy do przestrzeni intymnej z naszymi problemami - polegają one na tym, jak wygląda nasze ciało, mamy kompleksy. Z kolei lękiem mężczyzny jest to, czy będzie w pełnej gotowości. Jeżeli ja wykonuję pracę z jego ciałem, to pokazuję mu, że jest OK, że seks tantryczny jest jak fala, że nie zawsze musimy być na 100%. Daję mu sygnał, że nie musi być cały czas twardy. W momencie, kiedy ja oczekuję od mojego partnera, żeby on był wiecznie twardy, a on zaczyna opadać i zaczyna opada mu członek, to ja to bardzo często biorę to do siebie, myślę, że to ze mną jest coś nie tak, że go nie podniecam itd. A to jest naturalne. Nie zawsze musi być taki, a my nie zawsze musimy być w swoim ogniu. To jest właśnie ta falowość intymności