Krzysztof Stanowski ukarany za wypowiedzi o Natalii Janoszek! Grozi mu WIĘZIENIE

Sylwia Grzeszczak wyjechała w monstrualnej furze. To nie samochód, to dom na kółkach!

Krzysztof Stanowski ukarany przez sąd. Natalia Janoszek triumfuje

Natalia Janoszek jest ofiarą youtubera Krzysztofa Stanowskiego, który w szeregu materiałów na temat celebrytki próbował ośmieszać ją, dyskredytować i ujawniać światu jej rzekome kłamstwa na temat swojej kariery. Aktorka nie ukrywała, że przeszła załamanie nerwowe, a w najgorszym momencie nagonki, jaką spowodował Stanowski, myślała nawet o odebraniu sobie życia.

NIE PRZEGAP: Natalia Janoszek ma raka?! Szokujące informacje prosto ze szpitala. Właśnie przeszła operację. Mówi o swoim PRZEŚLADOWCY

Stanowski musi zapłacić karę

Sprawa trafiła do sądu, a Krzysztof Stanowski dostał zakaz wypowiadania się na temat Natalii Janoszek. Zignorował go jednak i nadal wspominał o niej w materiałach na Kanale Sportowym. I za to spotkały go przykre konsekwencje. Natalia Janoszek opublikowała w sieci postanowienie sądu skazujące Krzysztofa Stanowskiego na karę finansową w wysokości 15 tys. zł. Tą samą kwotą został ukarany Kanał Sportowy. Jeśli grzywna nie zostanie niezapłacona, Stanowskiemu grozi więzienie!

"Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa postanawia (...) zamianę grzywny na areszt dla Krzysztofa Stanowskiego na wypadek niezapłacenia grzywny w ciągu tygodnia od uprawomocnienia się postanowienia sądu" - czytamy w postanowieniu.

Sprawa o zniesławienie toczy się dalej, ale dla Natalii Janoszek to pierwsze zwycięstwo nad Krzysztofem Stanowskim, które napawa ją dumą i nadzieją na wygrany proces.

- Ucinając już krążące spekulacje: grzywna została zasądzona na rzecz Skarbu Państwa - wyjaśniała na swoim Instagramie Natalia Janoszek.