Natalia Janoszek ma raka?! Szokujące informacje prosto ze szpitala. Właśnie przeszła operację. Mówi o swoim PRZEŚLADOWCY

Natalia Janoszek ma raka?! Szokujące wieści ze szpitala

Natalia Janoszek jest ofiarą youtubera Krzysztofa Stanowskiego, który w szeregu materiałów na temat celebrytki próbował ośmieszać ją, dyskredytować i ujawniać światu jej rzekome kłamstwa na temat swojej kariery. Aktorka nie ukrywała, że przeszła załamanie nerwowe, a w najgorszym momencie nagonki, jaką spowodował Stanowski, myślała nawet o odebraniu sobie życia. Krzysztof Stanowski czuje się jednak bezkarny i, choć wkrótce odpowie przed sądem za swoje publikacje i oskarżenia, nadal nawiązuje do Janoszek, śmiejąc się z niej w mediach.

Po głośnym skandalu Natalia Janoszek odważnie wystąpiła w programie "Królowa przetrwania", w którym dotarła aż do finału i udowodniła, że jest wrażliwą osobą, na której odbiła się głośna afera wywołana przez Stanowskiego.

Natalia Janoszek trafiła do szpitala. Przeszła poważną operację

Właśnie okazało się, że Natalia Janoszek po raz kolejny w życiu ma poważne problemy ze zdrowiem. ZOBACZ: Natalia Janoszek przeszła zawał i zator płuc. Rodzice usłyszeli od lekarzy, że mają się z nią pożegnać. Tym razem wszystko wskazuje na to, że Natalia Janoszek walczy z rakiem.

- Długo myślałam, czy się odezwać, bo zdaję sobie sprawę, że tym samym narażam się na to, że mój prześladowca będzie miał powód, by wymyślić na mój temat kolejne kłamstwo, bo ludzie mogą wypisać do szpitala, że udaję, co chętnie podkręca media, a moją skrzynkę zaleją wiadomości pełne nienawiści - zaczęła swój wpis Natalia Janoszek, nawiązując do sytuacji, którą opowiedziała w programie "Królowa przetrwania". Wtedy to ujawniła, że po nagonce, jaką spowodował na jej osobę Krzysztof Stanowski, ludzie potrafili pisać nawet do hotelu, w którym przebywała na wakacjach, by wyrzuconą ją z pokoju, ponieważ jest oszustką. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Natalia Janoszek zalała się łzami w show "Królowa przetrwania". Nie do wiary, co robią jej ludzie! "Nie chce mi się żyć"

- W ostatnim roku przeszłam jednak tak wiele, że jeśli to, co udostępnię, sprawi, że chociaż jedna z was zrobi badania lub profilaktycznie się zaszczepi, to było warto - dodała celebrytka.

Dodała następnie informacje na temat badań raka szyjki macicy. Okazuje się, że w Polsce w 2020 roku odnotowano prawie 4 tysiące nowych przypadków raka szyjki macicy i ponad 2 tysiące zgonów z tego właśnie powodu. Dziennie o chorobie dowiaduje się sześć Polek. Umierają aż cztery z nich.

W kolejnych informacjach udostępnionych przez Natalię Janoszek dowiadujemy się o zagrożeniach związanych z wirusem HPV - wirusem brodawczaka ludzkiego. To on aż w 70% przypadków jest przyczyną raka szyjki macicy.

NIE PRZEGAP: To potwornie smutne, jak ojciec Natalii Janoszek ją traktuje. Prawda wyszła na jaw przed kamerami!

Natalia Janoszek ostro o Krzysztofie Stanowskim: Mój prześladowca

Natalia Janoszek odniosła się też do oskarżeń Krzysztofa Stanowskiego, którego nazywa jawnie "swoim prześladowcą", a który to sugerował, że aktora udawała swój zator płuc. Pokazała w sieci wyniki swoich badań.

- Przy okazji tematu szpitalnego chciałam ukrócić jedno z wielu kłamstw mojego prześladowcy, który przekonywał, że wymyśliłam sobie zator płuc, bo za dobrze wyglądałam na zdjęciu na Instagramie. Samo w sobie brzmi to absurdalnie, ale są tacy, którzy w te bzdury uwierzyli, więc nie pozostaje mi nic innego, jak udostępnić swoją dokumentację medyczną. (...) To, że się nie odzywam, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Ale że moje zdrowie jest dla mnie priorytetem, a nie potyczki z hejterami. Wszystko w swoim czasie - zapowiedziała Natalia Janoszek.

Skontaktowaliśmy się aktorką, która aktualnie wypoczywa po operacji, którą przeszła zaledwie kilka godzin temu. Nie jest więc w stanie komentować swojego stanu. Jej wpisy na Instagramie mówią jednak wszystko. Życzymy dużo zdrowia!