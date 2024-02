Fatalna randka Joanny Opozdy. "Nie wiedział, jak się do mnie przytulić". To nie wszystko!

Natalia Janoszek już chyba zawsze będzie musiała walczyć z łatką "tej, co oszukała całą Polskę". Krzysztof Stanowski zarzucił jej bowiem, że zmyśliła swoją karierę w Bollywood, publikując mnóstwo materiałów na ten temat, w którym punktował manipulacje i nieprawdę, jaką miała głosić jego zdaniem aktorka. Janoszek długo nie odpowiadała na zarzuty, później straszyła dziennikarza sądem, a finalnie - tak się zdaje - odpuściła temat. Wszyscy myśleli, że to oznacza zniknięcie celebrytki z polskiej telewizji. Nic bardziej mylnego. Natalia Janoszek wraz z innymi celebrytkami została zaproszona do programu "Królowa przetrwania". Widzowie mogą na Playerze oglądać zmagania kobiet, które - jak sama nazwa wskazuje - próbują przetrwać w dziczy. Ostatnio Janoszek w jednym z odcinków programu zdecydowała się na osobiste wyznanie. Opowiedziała o tym, jak traktuje ją własny ojciec. To potwornie smutne, nie da się ukryć.

To potwornie smutne, jak ojciec Natalii Janoszek ją traktuje. Prawda wyszła na jaw przed kamerami!

Natalia Janoszek w jednym z ostatnich odcinków programu "Królowa przetrwania" zdecydowała się na to, by opowiedzieć nieco o jej relacjach w domu rodzinnym. Niestety, informacje o tym, jak traktuje ją tata, nie są pozytywne.

- Mój prawdziwy ojciec to... w ogóle nie mam z nim kontaktu, chociaż żyje i tak raz trzy lata sobie o mnie przypomni. Wtedy "kopiuj-wklej", wyśle mi życzenia. To tak jak chłopak, z którym kiedyś byłaś i próbujesz o nim usilnie zapomnieć, a on raz na trzy lata się odzywa - stwierdziła Natalia Janoszek, zwracając się do innych uczestniczek.

Fanom programu nie umknęło to wyznanie. Wygląda na to, że życie Janoszek - abstrahując od afer i szumu w sferze zawodowej - nie jest usłane różami.

