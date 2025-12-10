To nasza największa konkurencja na Eurowizji Junior! Albert Armenakyan zaczął śpiewać w wieku sześciu lat

Aktualnie w Gruzji trwają bardzo intensywne przygotowania do finału Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, który już niedługo, bo 13.12.2025 roku. W Tbilisi zameldowało się już 18 reprezentacji, w tym kraje powracające do rywalizacji, czyli: Chorwacja, Czarnogóra i Azerbejdżan. Próby na scenie ruszyły pełną parą, a emocje rosną z każdym dniem!

Albert Armenakyan ma zaledwie dwanaście lat, a już spełnia marzenia. Chłopak wystąpi w barwach Armenii na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Młody artysta został wybrany spośród ponad 80 zgłoszeń. W 2025 roku dał się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids France". Trafił tam do ekipy Patricka Fioriego, który sam reprezentował Francję na Eurowizji w 1993 roku. Pod jego opieką Albert dotarł aż do finału talent show.

Jak się okazuje młody artysta zaczął śpiewać już jako sześciolatek! Obecnie rozwija swoje umiejętności, uczęszczając na zajęcia wokalne oraz lekcje gry na fortepianie. W Tbilisi zobaczymy go jako piątego uczestnika w stawce, a na scenie wykona utwór "Brave Heart".

Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę reprezentować Armenię w Junior Eurovision. Marzenia naprawdę się spełniają, jeśli wierzy się w nie całym sercem. Występ na tej wielkiej scenie był moim największym pragnieniem, dziś staje się ono rzeczywistością. To zaszczyt i wielka odpowiedzialność, ale jestem na nią gotowy. Obiecuję, że dam z siebie wszystko i nie mogę doczekać się spotkania z innymi młodymi artystami w Tbilisi - mówi Albert w rozmowie cytowanej przez stronę Eurovision.am.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku, w Tbilisi w Gruzji. Transmisję na żywo zapewni Telewizja Polska, na antenach TVP2 i TVP Polonia oraz w internecie na platformie TVP VOD. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 17:00. Będziecie oglądać?

