Między Zillmann i Lesar aż buzuje! Ich wyznania mówią wszystko

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar od tygodni pozostają jedną z najgorętszych medialnych "par". Ich duet w "Tańcu z Gwiazdami" przeszedł do historii jako pierwszy jednopłciowy kobiecy team w polskiej edycji show. Chociaż nie zdobyły Kryształowej Kuli, widzowie z miejsca zakochali się w ich energii.

Po zakończeniu show zainteresowanie nie osłabło, wręcz przeciwnie. Do sieci trafiły zdjęcia z afterparty, na których Zillmann i Lesar wymieniają czułe gesty, a w tym samym czasie partnerka wioślarki, Julia Walczak, ogłosiła rozstanie. Chociaż podkreśliła, że decyzja zapadła wcześniej, internauci zaczęli snuć teorie, że to właśnie taneczna relacja mogła przyczynić się do zmian w życiu prywatnym obu kobiet.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar szczerze o swojej relacji

Sytuacja dodatkowo się skomplikowała, gdy Janja Lesar w późniejszych wywiadach poinformowała, że również zakończyła wieloletni związek z narzeczonym Krzysztofem Hulbojem. Tancerka przyznała, że znajomość z Zillmann była jednym z impulsów do podjęcia trudnej decyzji. Janja unikała jednak jednoznacznych deklaracji, mówiąc, że obie z Kasią "dobrze się bawią" i nie chcą niczego na siłę definiować.

W ostatni wtorek Zillmann i Lesar ponownie połączyły się z fanami w transmisji na żywo, a jedno z pytań dotyczyło tego, co najbardziej je w sobie |kręci". Janja od razu przeszła do konkretów, podkreślając, że największe wrażenie robi na niej… inteligencja Kasi. Opisała także emocjonalność Zillmann i jej naturalną spontaniczność.

Lubię zwariowanie, inteligencję i mądrość, jaką masz. Mnie to najbardziej u ciebie kręci twój mózg. Jakaś taka spontaniczność. Przy Kasi naprawdę można zwariować. Masz takie duże emocje, takie wahania emocjonalne, więc trzeba to polubić - mówiła Lesar.

Kasia nie pozostała jej dłużna. Wioślarka z ogromną czułością opowiadała o dojrzałości Lesar, jej życiowej mądrości i tym, jak ogromny wpływ wywarła na nią wspólna praca.

Jesteś naprawdę dojrzała i mądrzejsza życiowo niż 99 proc. ludzi. Funkcjonować przy Tobie... (...). Spadło na mnie ogromne szczęście, że mogłam być przy tobie przez tyle tygodni dzień w dzień, i że nadal uważasz, że jest sens ze mną rozmawiać, to jest ogromny komplement dla mnie. Chcę korzystać z twojej mądrości. Wiem, że w odpowiednim czasie na pewno ją wykorzystam. I tak jak pisałam, spędzanie sześciu godzin z niezwykle atrakcyjną kobietą i jeszcze do tego mądrą, to wszystko jest true - przyznała Kasia Zillmann.

W dalszej części rozmowy obie przyznały, że ich relacja była dla nich przełomem.

Ja też. To nie było jednostronne, to była taka wymiana. Wydaje mi się, że musiałyśmy się spotkać. Wielkie zmiany przede mną... - przyznała Janja Lesar.

