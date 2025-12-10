Doda ujawnia prawdę o znanym artyście. Zboczeniec, obrzydliwy, zdradziecki narkoman i złodziej

"Koniecznie zobaczcie ten film" - zaczęła Doda, apelując do fanów o uwagę. W nagraniu opisywała artystę, który przez lata uchodził za bożyszcze kobiet i wpływowego producenta muzycznego. Rabczewska nie pozostawiła suchej nitki na jego osobowości i postępowaniu, wymieniając szokujące zarzuty: narkotyki, przemoc wobec kobiet, wykorzystywanie przyjaciół, kradzież twórczości, a nawet kontakty seksualne z nieletnimi. Wskazała także na zdumiewającą niską karę więzienia, jaką miał otrzymać - tylko cztery lata.

Doda ujawniła prawdę na temat znanego artysty. Szokujące, co wyszło na jaw!

Artystka nie kryła przerażenia tym, co pokazuje film, na który powoływała się w swoim nagraniu. Z relacji Dody wynika, że ofiarami miały być nastoletnie dziewczyny, zmuszane do udziału w seksualnych praktykach i nagrywane bez ich zgody. Rabczewska komentowała to słowami pełnymi oburzenia. Gwiazda zaapelowała także do wymiaru sprawiedliwości i opinii publicznej, podkreślając, że świat powinien w końcu poznać prawdę o zachowaniu "gangsterów w świecie show-biznesu".

Koniecznie zobaczcie ten film, jak osoba, która była bożyszczem kobiet, bogiem dla milionów ludzi zapatrzonych w niego, osobą, która decydowała o całej branży mając swoją wytwórnię, kto będzie popularny, kto nie będzie, jakie będzie wydawał płyty, kim naprawdę jest, nie? Zboczeniec, obrzydliwy narkoman, zaburzony, zepsuty, morderca, zdradziecki, wykorzystujący swoich przyjaciół, złodziej, okradający swoich najbliższych, nie tylko z pieniędzy, z twórczości, z tożsamości, znęcający się psychicznie nad swoimi kobietami, bijący je, kopie po brzuchu, po głowie, gwałciciel, pedofil, masakra i tylko 4 lata dostał w więzieniu. Mam nadzieję, że ława przysięgłych obejrzy ten film i mam nadzieję, że w ogóle obejrzy to cały świat, póki nie zostanie ten film zablokowany, tak, żeby w końcu ludzie zrozumieli, że gangsterzy nie powinni być artystami, tylko zająć się swoimi interesami. Przynajmniej ludzie wiedzą, kto jest kim - mówi Doda.

W swoim nagraniu Rabczewska nie kryła emocji i frustracji. Doda wprost stwierdziła, że świat musi wiedzieć, kto naprawdę kryje się za artystyczną maską. Jej wystąpienie na InstaStories z pewnością zachęci do dyskusji w sieci.

Po prostu w głowie mi się nie mieści, jak można nastoletnią dziewczynę wciągnąć w relację jako stary chłop, zmuszać ją do seksu z kimś innym, nagrywać to sobie jeszcze, puszczać to na seks party, imprezach. K***a. Nie no serio, po prostu nie wierzę, że naprawdę ci faceci na tych pozycjach są tak popieprzeni, każda dziewczyna weszłaby do tego łóżka, żeby tylko i wyłącznie mieć romans z Puff Daddy (...) Czy naprawdę trzeba je, nie wiem, odurzać jakimiś środkami, żeby one nic nie pamiętały, żeby w czterech robić jej coś i jeszcze nagrywać? I później sobie wychodzą jakby nigdy nic, nie odbierają nagrody, przecież wszyscy oni o tym wiedzą, każda osoba z tej imprezy. I serio, nikt nigdy tego nie powiedział? Każdy teraz taki odważny, bo siedzi w więzieniu, no to się odezwał. A ile lat cierpieli inni ludzie, ile dziewczyn bało się odezwać, bo Puff Daddy, taki król, ma wszystko pozałatwiane, ciągnie sznurkami, wszystkim zapłaci, nawet facetowi, żeby się przyznał, zabił on, a nie Puff Daddy - dodaje na koniec Rabczewska.

