Opalona Małgorzata Rozenek eksponuje krągłości w kusej mini i staniczku. A Majdan? Całuje ją po ramionach!

Małgorzata Rozenek-Majdan kilka dni temu pokazała bogato przystrojony dom, który już jest gotowy na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Czego tam nie ma! Są zielone girlandy, poroże jelenia, małe jelonki, ogromna choinka, mnóstwo złotych dzwonków i bordowych kokard. Aż czuć atmosferę świąt! Jednak Majdanowie postanowili, że zapachem świerków będą cieszyć się później i wybrali się pod palmy.

Malediwy, bo tam uciekli od jesiennej, polskiej pluchy, przywitały ich wspaniałą pogodą, słońcem i warunkami idealnymi do relaksu. Za takie wakacje trzeba słono zapłacić, jednak ta dwójka nie zamierza na sobie oszczędzać. Zazdrościcie?

Rozgogolona Rozenek w skąpym wdzianku

Urlop pod palmami, w domku tuż przy plaży zobowiązuje! Nic dziwnego, że Małgosia Rozenek do nagrań i zdjęć pozuje a to w skąpych zestawach złożonych z mini i staniczka, a to w szortach, a to w letnich sukienkach podkreślających zalety jej wytrenowanego, smukłego ciała. Na najnowszych fotkach i nagraniach widać było gwiazdę telewizji, która paradowała w kopertowej spódniczce i skąpej górze. Wdzianko miało krój, który optycznie wysmuklał już i tak szczupłe nogi Gosi, a kolor podkreślał opaleniznę.

W takim stroju Rozenek zwiedzała okolicę z rowerowego siodełka. Wyglądała bardzo młodo, wręcz dziewczęco. Widać, że wakacje w raju relaksują. Gwiazda zdradziła, że na urlopie ma zawsze doskonały humor.

Elegancko! Majdan nie dał rady

Kilka godzin później Małgorzata pokazała się w jasnej, beżowej kreacji, która sięgała aż do ziemi. W nieco bardziej eleganckim wydaniu wybrała się z mężem na kolację do restauracji mieszczącej się na plaży. Ona była zachwycona widokami i stolikiem, a on... nią! Majdan nie odrywał od ukochanej oczu i rąk, a w pewnym momencie pocałował ją w ramię. Ależ oni się kochają!

Małgorzata Rozenek o "Bez kompleksów" i "Królowej przetrwania" | WYWIAD