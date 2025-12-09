Lady Irena miażdży Rozenek-Majdan za słowa o byciu damą. Potężna awantura! "Brakuje wiedzy"

Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Irena Kamińska-Radomska występowały razem w programie "Projekt Lady", którego ideą było nauczenie krnąbrnych uczestniczek dobrych manier i zasad savoir-vivre'u. Rozenek była prowadzącą, a Kamińska ekspertką, która szybko zyskała sporą popularność z uwagi na swój oryginalny sposób ubierania się, zachowania i mowy. "Pani Irenka", okrzyknięta tym tytułem przez dziewczyny z programu, stała się też barwną postacią w mediach społecznościowych. I choć drogi obu pań po zakończeniu emisji show do tej pory jakoś szczególnie się nie przecinały, to wreszcie nadszedł ten moment. Kamińska-Radomska nie wytrzymała bowiem po tym, co Rozenek-Majdan powiedziała w rozmowie z Żurnalistą. Bynajmniej nie chodzi o dziwaczne filtry i wygładzenie twarzy celebrytki na nagraniu, co nie zdarzało się przy żadnym innym gościu - dodajmy. Chodziło o same słowa prezenterki.

- Przeklinanie, podnoszenie głosu i śmiech całą sobą - wyliczała Małgorzata Rozenek-Majdan cechy, które u siebie lubi, mimo że są sprzeczne z "byciem prawdziwą damą". - W ogóle bardzo wiele z tych zasad, które dotyczą bycia damą, jest bez sensu i tak naprawdę są tylko takim opresyjnym symbolem patriarchatu - podsumowała celebrytka.

Irena Kamińska-Radomska nie mogła puścić tej wypowiedzi płazem. Opublikowała nagranie, na którym punktuje była prowadzącą "Projekt Lady", nie zostawiając na niej suchej nitki. Padły mocne słowa. Szczegóły poniżej.

Irena Kamińska-Radomska miażdży Małgorzatę Rozenek-Majdan. "Te zasady są jak kodeks ruchu drogowego"

Pani Irenka z "Projektu Lady" odniosła się do słów Rozenek-Majdan, pytając retorycznie, czy prezenterka wzięła udział w programie, nie wierząc w jego wartości? Albo czy kultura osobista jest opresyjnym symbolem patriarchatu? I wreszcie: czy bycie damą "naprawdę jest bez sensu?" Odpowiedzi na te pytania w oczach ekspertki są oczywiste.

- Jeśli komuś brakuje wiedzy w jakiejś dziedzinie, to ma dwa wyjścia. Albo uzupełnić tę wiedzę i świetnie, jeśli to zrobi, albo zaczyna krytykować i ośmieszać samą ideę tej wiedzy. Niestosowanie zasad dobrego wychowania bywa wygodne, dopóki nas nie dotknie chamstwo innych - powiedziała Irena Kamińska-Radomska w odniesieniu do Rozenek-Majdan. - Te zasady są jak kodeks ruchu drogowego. Pomagają funkcjonować w codziennym życiu, bez chaosu i z większą uważnością na innych. Dobre maniery nie dyskryminują. One ułatwiają wzajemne relacje i sprawiają, że życie jest, choć odrobinę dla wszystkich lepsze - dodała.

Lady Irena podsumowała, że zasady dobrego wychowania nie mają nic wspólnego z dyskryminacją czy patriarchatem, a są fundamentem "wzajemnego szacunku". Wbiła też szpilę Rozenek, podkreślając, że w programie była tylko prowadzącą, a ona... ekspertką. Myślicie, że Perfekcyjna Pani Domu odpowie? Czekamy.

Galeria zdjęć: Małgorzata Rozenek-Majdan. Nowe auto, nowa twarz, nowy dom

Sonda Jak oceniasz Małgorzatę Rozenek-Majdan jako jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu? Uwielbiam! Jest inspirującą, perfekcyjną ikoną stylu i odpowiedzialną mamą Neutralnie. Doceniam jej pracowitość, ale jej wizerunek bywa dla mnie przesadzony Raczej krytycznie. Jest zbyt kontrowersyjna i jej działania bywają przesadne Nie śledzę. Jej osoba mnie nie interesuje