Sophie Kinsella zmarła 2 dni przed swoimi urodzinami. Przez 3 lata walczyła z agresywnym rakiem, osierociła 5 dzieci

Sophie Kinsella zmarła w wieku zaledwie 55 lat! Od trzech dzielnie walczyła z rakiem mózgu. Choć była ciężko chora, spotykała się z fanami i była aktywna w sieci, gdzie promowała swoje książki. Nie porzuciła też pisania. Jest autorką aż około 30 pozycji, a jej hit "Świat marzeń zakupoholiczki" został zekranizowany jako "Wyznania zakupoholiczki". W główną bohaterkę wcieliła się doskonała Isla Fisher.

10 grudnia bliscy Kinselli przekazali, że ich ukochana Sophie nie żyje.

Rodzina poinformowała o śmierci Kinselli. Odeszła 2 dni przed swoimi urodzinami

Kinsella zmarła 10 grudnia, a 12 grudnia świętowałaby 56. urodziny. Niestety, choroba była bezlitosna. Choć pisarka walczyła z nią, jednocześnie propagując wiedzę o schorzeniu, jakie ją dotknęło, nie udało jej się z nim wygrać.

Z żalem informujemy o śmierci naszej ukochanej Sophie (znanej również jako Maddy i Mummy) dziś rano. Zmarła spokojnie, a jej ostatnie dni wypełnione były jej prawdziwą miłością: rodziną, muzyką, ciepłem, świętami Bożego Narodzenia i radością - czytamy w sieci.

Rodzina zmarłej dodała:

Nie możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałoby życie bez jej blasku i miłości do życia. Pomimo choroby, którą znosiła z niewyobrażalną odwagą, Sophie uważała się za prawdziwą szczęściarę – mając tak wspaniałą rodzinę i przyjaciół oraz odnosząc niezwykły sukces w swojej karierze pisarskiej. Nie brała niczego za pewnik i była zawsze wdzięczna za miłość, którą otrzymała. Będzie nam jej bardzo brakowało, nasze serca pękają.

Kinsella otwarcie mówiła o swojej chorobie

Pisarka nie ukrywała swojego stanu zdrowia. W czerwcu pisała:

Od czasu diagnozy glejaka wielopostaciowego w 2022 roku jestem otoczona miłością i wsparciem wielu przyjaciół, rodziny i czytelników z całego świata. Jestem również niezmiernie wdzięczna za wspaniałą opiekę medyczną, jaką otrzymałam. Rak mózgu to wyjątkowo trudna w leczeniu choroba, która wymaga o wiele więcej badań.

W 2024 r. ukazała się książka opowiadająca o doświadczeniach Sophie związanych z życiem z ciężką chorobą "What Does it Feel Like?".

Kinsella nie mierzyła się z rakiem w samotności. Miała przy sobie męża Henry'ego, za którego wyszła w 1991 r. w wieku zaledwie 21 lat. Zakochani, którzy spędzili razem ponad trzy dekady, doczekali się aż pięciorga dzieci - Freddy'ego, Hugo, Oscara, Reksa i Sybelli.

Pogrzeb Jacka Wójcika z "Królowych życia". Łzy, kwiaty i przejmujące pożegnanie