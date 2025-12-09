Afera ze zbiórką na córkę zmarłego Pono! Mama dziewczynki w końcu zabrała głos. "Czuję presję"

Pono odszedł w wieku zaledwie 49 lat. Pozostawił po sobie nie tylko muzykę. Jego oczkiem w głowie była córeczka. Michalina straciła tatę, co jest ogromnym ciosem, a bólu nie zmniejszą żadne pieniądze. Dziewczynka niestety nie odziedziczyła po ojcu majątku, nie została przez niego w żaden sposób zabezpieczona finansowo, stąd pomysł na zrzutkę. Być może to pokłosie głośnej zbiórki, jaką utworzono na synów tragicznie zmarłego pilota Macieja Krakowiana.

Wówczas wiele osób wsparło chłopców, choć Slab prawdopodobnie nie zostawił rodziny bez niczego. Zbiórka osiągnęła zawrotną kwotę 2 milionów 331 tysięcy złotych! Wokół niej nie brakowało kontrowersji, a jednak internauci wpłacali pieniądze.

W przypadku zbiórki na córkę Pono jest nieco inaczej, choć dziewczynka po ojcu odziedziczy tylko pamiątki.

Kontrowersyjna zbiórka. Mama dziewczynki zabrała głos

Kiedy raper zmarł, mama Michaliny - Karina Wacławik - założyła zbiórkę opiewającą na kwotę aż pół miliona złotych. Może to właśnie to zniesmaczyło internautów, a może fakt, że w powszechnym mniemaniu znani piosenkarze, aktorzy czy w ogóle gwiazdy mają ogromne fortuny i nie żyją skromnie. Rzeczywistość przeważnie nie jest taka różowa. Wacławik w opisie zrzutki poinformowała:

Po tacie Misi nie pozostał żaden majątek. Nie posiadał własnego mieszkania ani wartościowych rzeczy. W skład masy spadkowej wchodzą natomiast zobowiązania - dlatego zanim jakiekolwiek przyszłe wpływy z jego twórczości mogłyby trafić do córki, należy najpierw uporządkować kwestie prawne. Wpływy z tantiem są ponadto nieregularne, maleją z czasem i nie mogą stanowić pewnego źródła utrzymania.

O zbiórce zrobiło się głośno i szybko pojawiły się głosy mówiące o... wyłudzaniu pieniędzy. Zrzutkę ostro komentowali zwykli odbiorcy, ale i twórcy. Teraz głos zabrała była partnerka Pono.

Jestem ostatnią osobą do komentowania komentarzy innych osób. Oczywiście czuję hejt i presję, ale w tej chwili najważniejsze są dla mnie spokój i los mojej córki oraz uporządkowanie spraw po śmierci jej taty Rafała "Pono" Poniedzielskiego. Wszystko, co mogłam i chciałam publicznie wyjaśnić, opisałam w "Aktualnościach" zbiórki - stwierdziła Wacławik w rozmowie z Pudelkiem.

Jaki jest stan zbiórki? Zmniejszył się cel! Mama Michaliny wyjaśnia

Obecnie cel zbiórki to 90, a nie 500 tysięcy złotych. Póki co zebrano 16 tys. zł. To 17 procent całości. Do końca pozostało 75 dni.

8 grudnia mama 11-letniej Michaliny dodała do opisu zbiórki swój komentarz:

Dlaczego potrzebujemy wsparcia? Po śmierci taty Misia nie otrzymuje żadnych świadczeń państwowych: ⁠renta rodzinna jej nie przysługuje - tata nie był objęty ubezpieczeniem, wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługuje - alimenty nigdy nie były ustalone, ⁠nie było też ubezpieczenia na życie. Cała odpowiedzialność za opiekę i utrzymanie Misi spoczywa na mnie. Pracuję w zawodzie o nieregularnych godzinach - często wieczorami, w weekendy lub poza Warszawą. Nie mogę liczyć na stałą pomoc rodziny, dlatego kiedy pracuję, muszę zapewnić Misi płatną opiekę. Misia potrzebuje wsparcia psychologicznego po stracie taty. To realne i powtarzalne koszty, które są niezbędne, aby mogła przejść przez ten czas bezpiecznie i z troską o emocje.

Pani Karina zaapelowała też o "o zrozumienie i poszanowanie prywatności". Życie jej dziecka nagle bardzo się zmieniło, a komentarze w sieci tylko dokładają niepotrzebnego bólu:

Utrata rodzica w tym wieku to doświadczenie, które zostaje z dzieckiem na całe życie. Każdy dodatkowy chaos i każdy internetowy komentarz może zranić ją jeszcze bardziej. Ja w tym samym czasie muszę dbać o córkę, pracować i uporządkować wszystkie formalności, których nikt nie spodziewał się na tym etapie naszego życia.

