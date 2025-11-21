Śmierć Pono wstrząsnęła środowiskiem muzycznym i fanami w całej Polsce. Artysta odszedł w wieku 49 lat, pozostawiając po sobie bogate dziedzictwo muzyczne, działalność społeczną oraz setki ludzi, którzy dziś żegnali go z ogromnym wzruszeniem. Pogrzeb, który odbył się na warszawskim Cmentarzu św. Katarzyny, zgromadził zarówno bliskich, jak i fanów, którzy chcieli oddać ostatni hołd jednemu z pionierów polskiego rapu.

Nietypowa urna na pogrzebie Pono. Oto jej symbolika

Atmosfera uroczystości była pełna respektu, wspomnień i ciszy, którą co chwilę przerywały łzy i szeptane modlitwy. Jednak elementem, który zwrócił uwagę wszystkich obecnych, była niezwykła urna, nietypowa, elegancka i symboliczna.

Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 13:00 przy głównej bramie cmentarza. Bliscy nie kryli wzruszenia, a wśród żałobników pojawili się najbliżsi współpracownicy Pono. W tym legendy warszawskiej sceny rapowej, przyjaciele i osoby, z którymi tworzył ZIP Skład oraz Ziperę.

Kiedy urna z prochami została wystawiona na katafalk, zapadła głęboka cisza. Był to widok, którego nikt się nie spodziewał. Okrągła, marmurowa urna w kolorze jasnego, lekko przybrudzonego kamienia, prezentowała się niezwykle okazale. Jej nowoczesna forma, surowość materiału i symboliczny kształt mogła przypominać zgromadzonym o sile, trwałości i nieprzemijającym wpływie, jaki Pono wywarł na polski hip-hop.

Okrągła urna ma głęboką symbolikę, jej forma nawiązuje do ciągłości istnienia, przemijania i ponownego początku. Taki kształt często kojarzy się z dawnymi rytuałami kremacji oraz ideą nieustannego trwania. Idealna obłość urny może odzwierciedlać perfekcję, równowagę oraz nieskończoność, w której życie i śmierć splatają się w jeden, nieprzerwany cykl.

Po krótkiej modlitwie urna została odprowadzona do grobu rodzinnego. Wzruszenie udzieliło się wszystkim - wielu żałobników nie potrafiło powstrzymać łez.

