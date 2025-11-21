Warszawska scena rapowa pogrążona jest w żałobie. W piątek, 21 listopada 2025 roku przed godziną 13:00 rozpoczął się pogrzeb Pono - artysty, który współtworzył fundamenty polskiego hip-hopu i na zawsze zapisał się w historii kultury miejskiej. Ceremonia odbywa się na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny przy ul. Fosa 17. W ciszy, przy dziesiątkach zniczy i setkach zasmuconych twarzy nastąpi ostatnia droga rapera.

Pogrzeb Pono w Warszawie. Wzruszająca uroczystość

Wieść o śmierci Pono wstrząsnęła fanami. Raper odszedł 6 listopada 2025 roku, miał tylko 49 lat. Choć oficjalnej przyczyny śmierci nie podano, nieoficjalnie mówi się, że artysta doznał nagłego zawału. Według doniesień, muzyk źle się poczuł tuż po opuszczeniu budynku Polsatu. Chwilę później miał osunąć się na ziemię. Reanimacja trwała niemal godzinę, jednak lekarzom nie udało się go uratować.

Dziś, podczas pogrzebu, widać tłumy. Przybyli ludzie w każdym wieku, ci, którzy dorastali przy ZIP Składzie, ale też ci, którzy poznali Pono dużo później, doceniając jego autentyczność i życiową mądrość. Wiele osób trzyma w rękach zdjęcia rapera, inni po prostu stoją w milczeniu. Wzruszające kadry z ceremonii pokazują ból i szacunek, jaki pozostawił po sobie artysta. Na pogrzebie pojawili się również bliscy znajomi rapera z branży - Fu, Koras, Sokół, Wilku, Kochan.

W sieci krąży również apel, który kilka dni temu wystosował Sokół. Poprosił fanów o godne pożegnanie Pono - bez rozgłosu, bez sztucznego zainteresowania.

Pono na scenie działał od 1996 roku. Zaczynał w duecie TPWC, potem współtworzył jeden z najważniejszych kolektywów w historii rapu - ZIP Skład. Występował w Ziperze, nagrywał z Sokołem, Dj 600 V, Pele i wieloma innymi ikonami. Jego styl, teksty i szczerość tworzyły klimat, którego nie da się podrobić. Mimo statusu legendy nie zrezygnował z działalności poza muzyką. W 2006 roku założył fundację Hej Przygodo, wspierającą uzdolnione, ale potrzebujące dzieci.

