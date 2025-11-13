Nie żyje słynny raper Pono. Znane są szczegóły pogrzebu

Informacja o odejściu Pono wstrząsnęła warszawskim środowiskiem hip-hopowym, dla którego muzyk był postacią ikoniczną. Przez lata Rafał Artur Poniedzielski współtworzył kulturę, która dziś jest integralną częścią muzycznego krajobrazu Polski. Jego styl, upór w dążeniu do celu i charyzma sprawiły, że stał się dla wielu inspiracją. Teraz scena rapowa pogrążona jest w żałobie, a fani przygotowują się na moment ostatniego pożegnania.

"Kocham Cię, bracie"

Wiadomość o śmierci rapera jako pierwszy przekazał Sokół, wieloletni przyjaciel i współtwórca ZIP Składu. W poruszającym wpisie napisał:

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię, bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś.

49-letni Pono zmarł na zawał

Niedługo później Muniek Staszczyk z T.Love ujawnił w podcaście „1 na 1”, że artysta zmarł na zawał serca. Informacja ta wywołała jeszcze większy smutek wśród fanów, którzy do dziś nie mogą uwierzyć, że tak ważnej postaci polskiego rapu już nie ma.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek, 21 listopada, o godz. 13.00 - poinformował Fakt. Uroczystość rozpocznie się przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie, po czym nastąpi złożenie urny z prochami artysty do grobu rodzinnego. W nekrologu bliscy Pono poprosili o nieskładanie kondolencji, co ma zapewnić rodzinie więcej prywatności w tym trudnym czasie.

Pono pozostawił po sobie ogromny dorobek, zarówno muzyczny, jak i kulturowy. Jego wpływ na rozwój rodzimego hip-hopu, sposób pisania tekstów i charakterystyczne brzmienie odczuwalne były przez całe pokolenia. Dla wielu był symbolem niezależności, autentyczności i twórczej odwagi. Jego muzyka wciąż przyciąga słuchaczy, a teksty nie tracą aktualności.

Ostatnia droga Pono

Nadchodzący pogrzeb będzie momentem, w którym artyści, przyjaciele i fani będą mogli oddać hołd jednemu z największych twórców polskiej sceny hip-hopowej. Choć Pono odszedł nagle, jego twórczość i wpływ na kulturę pozostaną żywe, a pamięć o nim będzie trwała w sercach słuchaczy na zawsze.