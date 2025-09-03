Ponad 2 mln zł dla synów tragicznie zmarłego pilota F-16. Zbiórka osiągnęła rekordową kwotę

Od pięciu dni trwa zbiórka pieniędzy na rzecz synów majora Macieja „Slaba” Krakowiana, który zginął podczas czwartkowej (28 sierpnia) katastrofy myśliwca F-16 na lotnisku w Radomiu.

Internauci masowo włączyli się w akcję pomocową, wpłacając już ponad 2 miliony złotych! Zebrane środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie przyszłości 4-letnich Olka i Mikołaja, synów pilota.

Major Maciej „Slab” Krakowian był doświadczonym pilotem z 17-letnim stażem w Siłach Powietrznych. W dniu tragedii przygotowywał się do zaprezentowania akrobacji lotniczych podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Niestety, podczas wykonywania jednego z manewrów doszło do wypadku, w którym stracił życie.

Śmierć pilota jest ogromnym ciosem dla jego rodziny − żony Magdaleny, wojskowej lekarki, oraz ich dwóch synów. Uroczystości pogrzebowe majora mają mieć charakter prywatny. Tymczasem przejęci losem rodziny internauci zainicjowali akcję pomocową.

Zbiórka została uruchomiona na platformie siepomaga.pl. Jej organizatorzy apelowali: − Prosimy Was o pomoc dla dwóch małych chłopców, którzy będą musieli dorastać bez taty. Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby. To cegiełka, budując przyszłość jego dzieci, by dorastały w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia, którego ich tata zawsze dla nich pragnął.

− To oficjalna i autoryzowana zbiórka dla dzieci majora „Slaba”, na pomoc w najtrudniejszym czasie ich życia oraz na zabezpieczenie ich przyszłości − przyszłości takiej, jaką wymarzył sobie dla nich tata. 100 proc. środków ze zbiórki zostanie przeznaczonych na ten cel i wsparcie synków majora − napisali również.

Już po niespełna dobie od rozpoczęcia zbiórki na koncie pojawiła się 7-cyfrowa kwota. Po pięciu dniach suma wpłat przekroczyła 2 miliony złotych, a do akcji dołączyło ponad 32 tysiące osób. To kolejny dowód na to, jak wielką solidarnością potrafią wykazać się Polacy wobec tragedii i cierpienia drugiego człowieka.

