Ewa Bem ujawnia szczegóły smutnych świąt bez córki i męża. "Nie wiem, czy podołam pustce przy stole"

To Dżindżi, jak pieszczotliwie nazywała go Ewa Bem, przygotowywał na Boże Narodzenie wszystkie potrawy rybne. - Co roku, w przeddzień Wigilii, wracał z targu z półmiskiem dorodnych okazów. Znał każdy szczegół: wiedział, jak je ułożyć, czym przykryć, żeby wytrzymały do wieczerzy. To był jego wkład, jego męska duma - opowiedziała ostatnio Ewa Bem. - Ja odpowiadałam za mięsa, barszcz i pasztet. Obiecałam sobie, że w tym roku też go zrobię, ale to było jeszcze zanim odszedł Dżindżi. Teraz nie wiem, czy wystarczy mi odwagi, czy podołam tej pustce przy stole - wyznała w magazynie "Pani".

NIE PRZEGAP: Ewa Bem zmaga się z poważną chorobą, a do tego pochowała już męża i córkę. "Miesiąc niemal konałam"

Ostatnie święta spędzili razem, choć pan Ryszard był już w złym stanie.

Choroba męża Ewy Bem

Bardzo chciał spędzić jeszcze ostatnie święta w domu. Jakby ten symboliczny gest - Wigilia wśród bliskich - miał zatrzymać czas, odsunąć koniec. Był już bardzo słaby, ale maskował swoją bezsilność. Nawet obrzęki znosił tak, jakby to był drobiazg, który można zlekceważyć. Nie mieliśmy poczucia, że to już karkołomna walka. Zresztą prosił, żeby nikomu nie mówić o jego chorobie

- powiedziała artystka.

ZOBACZ TAKŻE: Ewa Bem nagle upadła na scenie! Gwiazdy od razu ruszyły z pomocą

Podczas ostatniej wizyty w "Pytaniu na śniadanie" Ewa Bem opowiedziała o przygotowaniach do świąt. Spędzi je u córki. Będą wspominać ukochanego Dżindżiego, ale i Pamelę (†39 l.), starszą córkę gwiazdy z pierwszego małżeństwa, która zmarła w 2017 roku.

- Święta w tym roku będą smutne. Znacznie smutniejsze, bo zawsze są smutne - powiedziała wokalistka.

Moja córka Gabrysia w tym roku robi swoją premierową wigilię ze swoim chłopakiem, więc ja jestem proszona. Ale nie jestem obserwatorką, a tym bardziej nie jestem krytykiem, bo sama jej tego wszystkiego nauczyłam. To będą takie spokojne, bardzo melancholijne święta. Chciałabym, żeby się znalazł czas na modlitwę. Na pewno na kołysankę, kolędę. No i nie wiem... zajrzenie jeden drugiemu w serce, w duszę

- ujawniła.