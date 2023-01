Na tę informację czekali fani intryg uknutych przez członków rodziny Royów. Serial „Sukcesja” wraca. W marcu będzie można obejrzeć 4 sezon. Producenci pokazali zwiastun i zdradzili kilka informacji dotyczących tego, co wydarzy się w kolejnych odcinkach.

Sukcesja 4. Sezon. Kiedy premiera i gdzie oglądać?

„Sukcesja” to serial opowiadający historię rodziny Roy’ów, czyli Logana Roy’a oraz czworga jego dorosłych dzieci, do których należy firma Waystar Royco – jedna z największych korporacji mediowych na świecie. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom losy i rozterki, z którymi muszą się zmierzyć członkowie tej wpływowej rodziny. Serial jest naszpikowany intrygami, a każdy bohater chce ugrać dla siebie jak najwięcej. Premiera 4. sezonu już 27 marca. Serial będzie można oglądać na HBO Max.

Sukcesja 4. sezon – zwiastun. O czym będą kolejne odcinki serialu?

Do sieci trafił już zwiastun 4. sezonu „Seukcesji”. Wynika z niego, że kolejnych odcinkach będziemy świadkami nowych intryg uknutych przez dzieci Logana Roy’a. Teraz waży się ich przyszłość, bo starzejący się ojciec, będący także głową firmy, zaczyna wycofywać się z działalności. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.

Sukcesja 4. sezon - obsada

W 4. sezonie serialu "Sukcesja" nie zabraknie aktorów znanych z poprzednich serii ale także nowych twarzy. Na ekranie pojawią się : Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter-Jones, Juliana Canfield, and Jeannie Berlin. Additional cast includes Alexander Skarsgård, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk, and Stephen Root. Powrócą również: Harriet Walter (Lady Caroline Collingwood), James Cromwell (Ewan Roy), Natalie Gold (Rava Roy), Caitlin Fitzgerald (Tabitha), Ashley Zukerman (Nate Sofrelli), Larry Pine (Sandy Furness), Mark-Linn Baker (Maxim Pierce), and Pip Torrens (Peter Munion). Do obsady w 4. sezonie dołączą: Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe, and Jóhannes Haukur Jóhannesson.

