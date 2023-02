Będzie nowy Harry Potter. Kto w obsadzie? Kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o nowym filmie

Lidl zaprasza do kina

Harry Potter i jego przyjaciele z Hogwartu mają mnóstwo fanów na całym świecie. Książki, filmy i gadżety związane całym uniwersum cieszą się niesłabnąca popularnością. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas słyszymy informacje o tym, że powstaną kolejne części. Jakiś czas temu głośno było o tym, że Worner Bross rozważa remake wszystkich części. Teraz pojawiły się informacje, że powstanie kontynuacja. Jak donosi „The Sun” - Warner Bros aktualnie sprawdza, jak przenieść na ekran sztukę „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”.

Będzie nowy Harry Potter. O czym jest „Harry Potter i Przeklęte dziecko”?

„Harry Potter i Przeklęte Dziecko" to brytyjska sztuka teatralna napisana przez Jacka Thorne’a na podstawie historii J.K. Rowling, Johna Tiffany’ego i samego Thorne’a, która na scenę West Endu trafiła w 2016 roku. Akcja przenosi widza w czasie, o 19 lat po finale oryginalnej serii i skupia się na najmłodszym synu Harry'ego Pottera. Albus Severus Potter jest uczniem Hogwartu i zbuntowanym nastolatkiem, który męczy się żyjąc w cieniu legendarnych dokonań rodziców. Zaprzyjaźnia się także ze Scorpiusem Malfoyem, synem Drakona i chce zrobić na złość ojcu, przez co uruchamia serię zdarzeń stanowiących zagrożenie dla świata czarodziejów.

Będzie nowy Harry Potter. Kto w obsadzie?

W sztuce „Harry Potter. Przeklęte Dziecko” oprócz nowych postaci są także bohaterowie dobrze znani z pierwszej sagi czyli Harry Potter i jego żona a zarazem siostra Rona Wesley’a - Ginny Potter, jest również Ron, Hermiona Granger i Draco Malfoy. Jak donosi „The Sun” producenci chcieliby ściągnąć do filmu aktorów, których fani pokochali w poprzednich częściach.

„W tym momencie prace są na bardzo wczesnym etapie i trwają rozmowy o tym, jaki najlepiej obrać kierunek. Marzeniem jest, żeby do obsady wróciły główne gwiazdy, w tym Daniel Radcliffe, ale do tego jeszcze daleko. Każdy, kto pracuje przy świecie Harry'ego, chciałby powrotu Daniela, ale najpierw muszą naprawdę dobrze ułożyć plan działania: ile to dokładnie ma być filmów, jak rozpisać scenariusze i budżety. Producenci mają nadzieję, że uda się nakręcić dwa filmy” - donosi informator brytyjskiego „The Sun".

Harry Potter. Przeklęte dziecko. Kiedy premiera nowego Harry’ego Pottera?

Brytyjski tabloid oraz jego informator zaznaczają, że prace są na razie na bardzo wstępnym etapie, dlatego trudno mówić o dacie premiery. Nie ma też oficjalnej informacji od Warner Bross o tym, że taki film miałby powstać. Jednak już od premiery sztuki „Harry Potter. Przeklęte dziecko” mówi się o tym, że taki film powstanie. Przy okazji 20-lecia ( w 2021 r.), pierwszej ekranizacji swoją chęć wyreżyserowania produkcji wyraził Chris Columbus, który nakręcił dwie pierwsze części serii o Harrym Potterze.

