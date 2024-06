Tragedia w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości. To już kolejny wypadek w ostatnich dniach

Marsz dla Życia w Krakowie. Odpowiedziała małopolskiej kurator. "Dzieci potrzebują rywalizacji"

Słowa małopolskiej kurator oświaty Gabrieli Olszowskiej o czerwonych paskach na świadectwach odbiły się szerokim echem. Kurator nazwała paski "spuścizną po ZSRR" i poparła pomysł ich likwidacji. Równocześnie zaznaczyła, że nie jest przeciwna szkolnym ocenom, a jako alternatywę dla czerwonych pasków wskazała inne formy docenienia ucznia, takie jak pochwała, drobny prezent, czy wyjście na lody.

Dość nieoczekiwanie słowa kurator o czerwonych paskach stały się jednym z tematów Marszu dla Życia i Rodziny w Krakowie. Głos w tej sprawie zabrała Grażyna Lubszczyk ze Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Skrytykowała ona Gabrielę Olszowską za pomysł likwidacji pasków.

- Dzieci potrzebują uznania, sukcesu i rywalizacji - mówiła Lubszczyk, powołując się na znajomą psycholog. Poniżej dalsza część artykułu.

- My chcemy takiej szkoły, która nie tylko ma wysoki poziom kształcenia, ale kształtuje również u uczniów takie cechy jak wytrwałość, pracowitość, systematyczność i uczciwość. Co nas bardzo niepokoi to zapowiedź wprowadzania w Polsce Europejskiego Obszaru Edukacyjnego - dodała Grażyna Lubszczyk. Jej słowa wzbudziły aprobatę między innymi byłej małopolskiej kurator Barbary Nowak, która przysłuchiwała się przemówieniu.

