Kampania do PE: poseł Kaleta siłuje się z butelką w ramach protestu

Nowe prawo UE o zakrętkach. Poseł Kaleta z niecodziennym protestem w ramach kampanii

Od jakiegoś czasu woda mineralna w plastikowych butelkach wygląda nieco inaczej. Zakrętki są przymocowane do butelek zgodnie z najnowszymi wymogami UE. Niektórzy są na tyle przywiązani do poprzedniego stanu prawnego, że we własnym zakresie odrywają zakrętki.

Sztukę tego rodzaju zademonstrował powiązany ze Zjednoczona Prawicą kandydat na Europosła Sebastian Kaleta.

- Czy was też wkurzają te durne nakrętki? Otwierasz butelkę i się musisz siłować z tym. Siłowanie się z korkiem od butelki, kto taką durnotę wymyślił? (…) no jaki dureń to wymyślił? (…) dlatego startuję do Parlamentu Europejskiego, żeby zablokować takie absurdy”.

Anna Maria Żukowska: „Dasz sobie radę z nakrętką wody mineralnej. Uwierz w siebie”

Anna Maria Żukowska, reprezentująca opcję polityczną z drugiego bieguna tzn. Lewicę, zdecydowała się na ripostę, również w wersji humorystycznej:

- Chłopie, ja w liceum otwierałam butelkę piwa zębami, Płatku Śniegu Ty. Dasz sobie radę z nakrętką wody mineralnej. Uwierz w siebie – napisała posłanka na platformie X.

Unijna rewolucja przeciw plastikowi

Unijna rewolucja przeciwko plastikowi może się wydawać uciążliwa jednak ma swoje uzasadnienie. Tworzywa sztuczne powodują degradację morskich akwenów. Są zjadane przez organizmy morskie, a następnie przedostają się do kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego.

- Tworzywa sztuczne to jeden z siedmiu kluczowych obszarów uznanych przez Komisję Europejską za kluczowe dla dojścia do gospodarki o obiegu zamkniętym w UE do 2050 r. – czytamy na stronach Parlamentu Europejskiego.

