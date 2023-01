Krzyki w domu Orłosia i Koziejowskiej! Co tam się dzieje?! "Lepszej metody nie ma"

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska przez dłuższy czas unikali pokazywania się publicznie oraz komentowania doniesień na temat swojej relacji, choć w mediach huczało na temat ich związku. W końcu jednak potwierdzili pogłoski i dziś chętnie mówią o swojej zażyłej relacji, a niedawno opowiadali o swoich pierwszych wspólnych świętach i związanych z nimi planach.

Wszystko wskazuje na to, że Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska świetnie się dogadują, a różnica wieku nie stanowi dla nich żadnej przeszkody. Chętnie pokazują się w duecie zarówno na czerwonym dywanie, jak i w mediach społecznościowych. Ostatnio Paulina Koziejowska pokazała na Instagramie zabawną scenkę. Na nagraniu widzimy, jak dziennikarka zasypia na kanapie, a Maciej Orłoś wymyka się z domu, by zapalić papierosa. To jednak budzi Koziejowską. Następnie słyszymy stanowcze krzyki, które sprawiają, że prezenter cofa się i rezygnuje z tego pomysłu. "Kiedy ON obiecał, że rzuci palenie, ale postanowił jeszcze raz zapalić" - brzmi krótkie wyjaśnienie.

Nie przegap: Paulina Koziejowska opowiedziała, jak poznała Macieja Orłosia. Musiała uciekać!

"Lepszej metody na rzucenie palenia po prostu nie ma!" - napisała pod filmikiem Paulina Koziejowska. Pojawiło się wiele porad dotyczących rzucania palenia. W jednym z komentarzy dziennikarka napisała: "W takich sprawach tylko krzyk pomaga". Jeden z internautów ze zdumieniem zapytał, czy Maciej Orłoś jest palaczem. "Już nie pali" - odparła jego ukochana.

Obejrzyjcie nagranie, które wrzuciła do sieci Koziejowska. Macie podobne problemy?