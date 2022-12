Boże Narodzenie nadchodzi wielkimi krokami. Dla Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej będą to pierwsze wspólne święta. Para przez długi czas stroniła od udzielania komentarzy mediom oraz pokazywania się publicznie. W końcu jednak potwierdzili związek - od tego czasu chętnie opowiadają o swojej relacji. Są oni idealnym przykładem na to, że wiek to tylko liczba - choć partnerka Orłosia jest od niego młodsza o ponad 20 lat, świetnie się dogadują!

Paulina Koziejowska przygotowuje się już do pierwszych wspólnych świąt z ukochanym. W rozmowie z reporterką serwisu cozatydzien.tvn.pl wyjawiła, co ona i Maciej Orłoś planują na Boże Narodzenie. Liczy na to, że wspólne przygotowania do świąt jeszcze bardziej zbliżą ich do siebie.

Jak Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś spędzą pierwsze wspólne święta? Wiemy, co planują

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś zamierzają wspólnie celebrować ten szczególny czas. Zaczynają przygotowywać się do Bożego Narodzenia, o czym dziennikarka opowiedziała w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.

- To będą nasze pierwsze wspólne święta. Spędzimy je oczywiście razem i rodzinnie. Właśnie trwają przygotowania harmonogramu - opowiadała. - W domu tworzymy już świąteczny klimat. Na razie pojawiły się u nas małe choineczki, lampki, gwiazda betlejemska. Niebawem przyjdzie czas na dużą choinkę, no i pojawi się zapach pierniczków. Plan jest taki, że będziemy piec je razem. Nie mogę się doczekać tego wszystkiego, bo takie świąteczne domowe tematy bardzo zbliżają.

Co z prezentami? Niektóre gwiazdy, jak Michał Wiśniewski, nie kultywują tej tradycji, a pod ich choinką znaleźć można jedynie symboliczne podarki. Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś mają jednak inne zdanie - w ich domu nie zabraknie prezentów.

- Uważam, że też są bardzo ważne, bo świadczą o tym, czy jesteśmy uważni względem siebie, czy wsłuchujemy się w swoje potrzeby i czy znaleźliśmy czas dla tej drugiej osoby, żeby sprawić jej przyjemność. I obydwoje jesteśmy w tym mistrzami. Ja mam co prawda łatwiejsze zadanie, bo Maciej jest minimalistą i nie gromadzi ubrań. Wiec tu mam pole do popisu - opowiadała serwisowi Paulina Koziejowska.

Razem z Maciejem Orłosiem planują także sylwestra, choć nie mają jeszcze pewności, czy zamierzają hucznie wejść w 2023 rok.

- Sylwestrowych propozycji kilka się pojawiło, ale nie wiem, czy nie mamy tak naprawdę ochoty zaszyć się razem w domu i w domowym klimacie ciepło powitać ten nowy rok, z którym wiążemy wiele dobrych myśli - wyjawiła.