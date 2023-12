Marta Manowska zakochana? Gwiazda wrzuciła do sieci wymowne zdjęcie

Z ostatniej chwili! Edyta Górniak nie stawiła się na samolot do USA. Wszystko przez problemy zdrowotne. Wiemy, co z jej występami w Ameryce

Marta Manowska jest zakochana?

Marta Manowska nie należy do gwiazd, które chętnie upubliczniają wszystkie szczegóły ze swojego życia. Gwiazda stroni raczej od dzielenie się prywatnymi sprawami w mediach społecznościowych. Popularna prezenterka na co dzień pomaga innym w znalezieniu miłości. Jej ciepło i wysoki poziom empatii doskonale sprawdzają się wprowadzonych przez nią programach. Jako prowadząca "Rolnik szuka żony" oraz Sanatorium miłości" Manowska zaskarbiła sobie sympatię widzów. W jej życiu uczuciowym działo się jednak różnie. Tym bardziej nic dziwnego, że najnowsza relacja na Instagramie opublikowana przez gwiazdę wywołała takie poruszenie. Na profilu prezenterki pojawił się bowiem tajemniczy mężczyzna. Jak podaje portal plotek.pl jest to Daniel Wiśniowski, finalista programu Polsatu "Wyspa przetrwania". Okazuje się, że to nie pierwszy raz kiedy na dwójka pokazuje się razem. Wcześniej Wiśniowski opublikował zdjęcie z wesela, na którym bawił się wspólnie z Manowską. Myślicie, że tych dwoje łączy coś więcej?

Zobacz także: QUIZ. Jak dobrze znasz program "Rolnik szuka żony" i ich bohaterów?! Maksymalny wynik zdobędą prawdziwi fani!