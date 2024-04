Szykuje się skandal! W tle miliony złotych! Kayah i Wieniawa pójdą do sądu?

To naprawdę ona?! Kinga Zawodnik po operacji zmniejszenia żołądka jest nie do poznania. Tak schudła gwiazda TVN

Informacje o tym, że w firmie Kayax dzieje się źle, dochodziły do nas już od wielu tygodni. W swoim oświadczeniu z 2 stycznia 2024 roku Kayah ogłosiła, że kończy współpracę ze swoim dotychczasowym wieloletnim wspólnikiem, z którym założyła wytwórnię. Wskazała wtedy, że Tomasz Grewiński prowadzi działalność gospodarczą o tej samej nazwie co Kayax. Jednak z nią nie ma ona nic wspólnego.

– Uległa rozwiązaniu moja współpraca menadżerska z panem Tomaszem Grewińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Grewiński KAYAX” – zaznaczyła piosenkarka.

W tym tygodniu z firmą nagle rozstała się jej podopieczna Julia Wieniawa. Skontaktowaliśmy się z mecenasem artystki, by zapytać o szczegóły rozstania z Kayaxem.

– Na podstawie danych, które zostały mi udostępnione, mogę wskazać, że umowa łącząca panią Julię Wieniawę-Narkiewicz z wytwórnią Kayax została rozwiązana przez panią Julię ze skutkiem natychmiastowym z ważnych – zdaniem pani Julii – powodów, leżących po stronie Kayax w świetle posiadanych przez panią Julię dowodów – poinformował nas mecenas Wieniawy, dr Marcin Marcinkiewicz.

Jak dodał prawnik, Julia Wieniawa nie wyklucza, że wytoczy Kayaxowi proces sądowy.

– Pani Julia Wieniawa-Narkiewicz nie wyklucza dalszych czynności w sprawie Kayax, w tym czynności na drodze sądowej – dodał, odpowiadając na nasze pytania.

Kayah wspiera Julię Wieniawę

Co ciekawe, pod postem Julii Wieniawy o zakończeniu współpracy z Kayaxem, pojawił się komentarz od samej Kayah.

- Powodzenia Julcia! Mądra i odważna decyzja! Trzymam kciuki! - napisała Kayah pod postem Wieniawy.

O co chodzi w aferze z firmą Kayax?

Skąd to całe zamieszanie? Właśnie stąd, że, jak wskazała Kayah, Tomasz Grewiński założył działalność gospodarczą o tej samej nazwie co Kayax, przez co Kayah według naszych źródeł, czuje się oszukana, a ona i inni artyści mogli okazać się stratni.

Według naszych źródeł Kayah szykuje się do procesu sądowego. Czy i ile piosenkarka mogła stracić na działalności współpracownika? „Super Express” skierował pytania zarówno do Kayah jak i do Tomasza Grewińskiego. Czekamy na ich stanowiska.