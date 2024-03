Julia Wieniawa poważnie kontuzjowana. Czeka ją rehabilitacja. Wiemy, jak się dziś czuje

Co dalej?

Julia Wieniawa wystąpiła podczas 44. gali Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W trakcie spektaklu „Człowiek z papieru. Antyopera na kredyt” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu latała zawieszona niemal pod sufitem. I nic jej się nie stało. Pech chciał, że kontuzji dostała wracając do hotelu. - Było wszystko. Było latanie nad sceną, śpiewanie, choreografie... I bęc... Skręciłam kostkę, wracając z teatru do hotelu, na chodniku, w płaskich butach. Zabawne? Zabawne - napisała na Instagramie. - Pozdrawiam wrocławskie krawężniki - dodała.

Julia Wieniawa to profesjonalistka i następnego dnia, na kolejny spektakl przybyła na wózku inwalidzkim i tak też wystąpiła na scenie. Swój opatrunek na stopie ozdobiła świecącymi kamieniami, by pasował do kreacji i nie zawiodła produkcji ani widzów. ZOBACZ: Julia Wieniawa miała wypadek! Porusza się na wózku inwalidzkim. Smutny widok

Kontuzja okazała się poważna, bo po kilku dniach Julia Wieniawa nadal jest uziemiona. Stara się jednak nie zmieniać swoich przyzwyczajeń, więc np. ćwiczy jogę. "Kontuzja to tylko pretekst do wymyślania bardziej kreatywnych ćwiczeń. Mam zamiar normalnie się ruszać, po prostu nie obciążając kostki. Dziś poranna joga" - podpisała filmik na Insagramie.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak czuje się Julia Wieniawa.

- Staram się patrzeć na pozytywne aspekty mojej kontuzji. Dostałam przymusowe wakacje. Wreszcie mam chwilę, żeby odetchnąć od ciągłego życia w biegu - mówi Julia Wieniawa w rozmowie z "Super Expressem". Moja noga ma się lepiej, szybko się regeneruję. Przede mną rehabilitacja i długie dni spędzone przy książkach i filmach - zdradziła nam artystka.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.