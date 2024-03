Barbara Kurdej-Szatan wyjawia, co zrobił jej Zbigniew Ziobro po aferze ze Strażą Graniczną. Opisze to w książce?

Julia Wieniawa zadebiutowała jako jurorka Mam Talent. Jak jej poszło?

Gdy ogłoszono, że nową jurorką show "Mam Talent" będzie Julia Wieniawa, widzowie nie wiedzieli, czego się spodziewać. Nie brakowało głosów, że aktorka i piosenkarka jest za młoda, by oceniać innych. Ona sama nie ukrywała, że bardzo stresuje się, jak zostanie odebrana. Okazuje się jednak, że niepotrzebnie, bo Wieniawa wniosła do programu powiew świeżości. Okazała się wygadana i pełna energii. To właśnie ona dała na scenie pokaz tańca, to ona zagadywała siedzących na widowni rodziców jednej z uczestniczek, która awansowała prosto do półfinału. I to ona zachwycała stylizacjami. Szacunek zwłaszcza za koszulkę z zespołem Spice Girls ;-)

Internauci również są zadowoleni z udziału Julii w programie.

"Ten program potrzebował takiej osoby" - napisał na Instagramie jeden z fanów programu.

"Jestem pod wrażeniem pierwszego odcinka. Julia Wieniawa to najlepsza jurorka" - napisała inna osoba.

Julia Wieniawa zakochana

Program może jednak przynieść Julii problemy sercowe. Już w pierwszym odcinku zakochała się co najmniej kilka razy. Najpierw wyznała miłość urokliwemu wokaliście z Norwegii. Teo Tomczuk porwał publiczność.

- Masz chłopaka, pamiętaj - przypomniała jej Agnieszka Chylińska.

Zawstydzona Julka aż zakryła twarz dłońmi

- No i to właśnie teraz jest problem - odpowiedziała.

Wrażenie zrobił na Julii też kubański tancerz Rodrigo Rodriguez z Radomia. To właśnie on po swoim występie porwał gwiazdę do tańca, a na koniec oświadczył jej się. "Jestem na tak" - powiedziała roześmiana Julia.

Oj, ciekawe czy Nikodem Rozbicki to oglądał...

Nowi prowadzący Mam Talent

Nowymi prowadzącymi show TVN zostali Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. DOWIĘDZ SIĘ WIĘCEJ: Kim jest Jan Pirowski? Jeden z największych przystojniaków w polskich mediach poprowadzi "Mam talent". O ile dziennikarz radzi sobie z nową rolą bardzo dobrze, jest emocjonalny, przejmuje się występami uczestników i to właśnie on sprawił, że jedna z uczestniczek otrzymała złoty bilet prosto do półfinału, o tyle Agnieszka wydaje się w ogóle nie pasować do tak rozrywkowego formatu. Oby przed kolejnymi nagraniami wypiła więcej kawy i była bardziej energiczna...

