Agnieszka Woźniak-Starak zmiażdżona przez widzów "Mam talent!". Nie mają dla niej litości

Co za fucha!

Agnieszka Woźniak-Starak w połowie ubiegłego roku straciła posadę prowadzącej "Dzień dobry TVN". Stacja zapewniła, że nie zostawi jej na lodzie. "Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy. Równocześnie otwierają nowe drzwi, dlatego już dziś trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji oraz rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych" - mogliśmy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu.

Okazało się, że dziennikarka dołączyła do ekipy "Mam talent!" i razem z Janem Pirowskim zostali nowymi prowadzącymi. Pierwszy odcinek nowej edycji został pokazany 2 marca. Jakie są reakcje widzów? Na pewno skrajne. Wystarczy zajrzeć na oficjalny profil "Mam talent!" na Instagramie.

"Tragedia. Kto wpadł na pomysł z obsadą Agnieszki Woźniak-Starak w "Mam Talent!"? Spięta, nienaturalna, sztuczna, drętwa – trudno budować zdania, a ten głos brzuchomówcy dopełnia nieudanego występu. Tyle jest młodych, wykształconych, pięknych ludzi czekających na swoją szansę, a ciągle TVN daje pierwszeństwo tym samym nieudanym osobowościowo projektom. To, że ktoś ma urodę, ale brak mu wewnętrznych cech osobowości do prowadzenia programów dla szerokiej publiczności, to stanowczo za mało, aby program osiągnął sukces. Pokazujcie Agnieszkę, ale nie pozwólcie jej na Boga mówić";

"Za dużo reklam, Pani Szulim dramat"; "Niestety za kulisami mega drętwo. Pani Starak w ogóle się nie udziela"; "Pani współprowadząca totalnie zbędna... Nic ciekawego do powiedzenia, stojąca w cieniu Janka"; "Wszystko ok poza tą Starak, sztywna jak kołek" - czytamy.

Było aż tak źle?

Rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Grażyna Torbicka zdradziła tajemnicę