Koniec ery Zenka Martyniuka w TVP. Dyrektor Tomasz Sygut zapowiada wielkie zmiany. Wiadomo, co z festiwalem w Opolu i kabaretami

Zenek Martyniuk zniknie z TVP? Tomasz Sygut stawia sprawę jasno

W grudniu 2023 roku nowym szefem Telewizji Polskiej został mianowany Tomasz Sygut. Zarządza on m.in. biurem programowym, Centrum Kultury i Historii, Telewizyjną Agencją Informacyjną, kanałami TVP, Teatrem Telewizji czy agencją kreacji rozrywki i oprawy. Widzowie bardzo szybko zobaczyli zmiany na antenie. Zamiast "Wiadomości" możemy oglądać nowy program "19:30". Zmienili się też prowadzący porannego show "Pytanie na śniadanie". Do Telewizji wróciły takie gwiazdy dziennikarstwa jak Beata Tadla, Katarzyna Dowbor czy Maciej Orłoś.

Zmiany na festiwalu w Opolu

W najnowszym wywiadzie Tomasz Sygut zapowiedział, że przywróci blask festiwalowi w Opolu. Będą występować na nim artyści, którzy ze względu na politykę w ostatnich latach unikali pojawiania się w TVP.

- Jeśli chodzi o te wystawne eventy - były rzeczy dobre, były rzeczy złe. Te drugie były dyrektor TVP1 z czasów Kurskiego nazywał "kosztownym badziewiem, którego nikt nie oglądał". Sylwestry kosztujące krocie, z tymi samymi artystami śpiewającymi od lat te same piosenki, do tego z playbacku, to przeszłość. Natomiast porządna rozrywka jest ważna. Na początek chcemy przywrócić blask festiwalowi w Opolu, który znów musi się stać świętem polskiej piosenki. Zobaczymy wielkich artystów, którzy przez ostatnie lata nie chcieli mieć z TVP nic wspólnego. Ten festiwal będzie łączył, a nie dzielił - powiedział Tomasz Sygut w wywiadzie dla "Polityki".

W ostatnich latach na festiwalu w Opolu występował nawet Zenon Martyniuk. Co roku był on też jedną z największych gwiazd koncertów sylwestrowych. Tu Tomasz Sygut również zapowiada zmiany.

- Ta telewizja przez ostatnie lata miała twarz Zenona Martyniuka, co też nie było przypadkowe i co wielu ludzi oburzało. To się zmieni. Do TVP wrócą artyści o nieco innej wrażliwości muzycznej - mówi wprost Tomasz Sygut.

Nie oznacza to jednak, że muzyka disco polo całkowicie zniknie z TVP.

- Chciałbym, abyśmy realizowali - być może z radiową Trójką - kameralne koncerty, zarówno znanych, jak i zupełnie nowych artystów i kapel. Ale fanów muzyki tanecznej chciałbym uspokoić: jesteście dla nas ważni i na pewno znajdzie się miejsce w TVP dla biesiadnej nuty - wyjaśnił dyrektor Telewizji.

Kabarety wracają do TVP

Na antenę TVP na pewno powrócą programy kabaretowe, których unikały poprzednie władze.

- Mam nadzieję, że do TVP wrócą też najlepsze polskie kabarety. Jestem po obiecującym spotkaniu. Zapewniłem twórców, że nikt ich cenzurował nie będzie. Kabaret to wentyl bezpieczeństwa. Jak przestaniemy się śmiać, także z samych siebie, to będziemy mieli kłopot - mówi dyrektor.