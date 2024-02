Joanna Brodzik wróci do kultowej roli? Sensacyjne wieści z TVP

dav 4:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Joanna Brodzik (51 l.) jeszcze kilka lat temu należała do czołówki polskich gwiazd i mogła przebierać w propozycjach. Teraz próżno szukać jej na ekranie, ale jak dowiedział się „Super Express”, wkrótce może się to zmienić. Telewizja Polska, po sześciu latach, przymierza się do powrotu sagi „Nad rozlewiskiem”, której była główną bohaterką przez sześć sezonów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zdjęcia wystartują w tym roku.