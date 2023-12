Serial "Kasia i Tomek" wraca na ekrany po 20 latach. Nowe odcinki bez Brodzik i Wilczaka

Serial "Kasia i Tomek" emitowany był na antenie TVN w latach 2002-2004. Fabuła obejmowała 100 odcinków, w których można było śledzić zabawne perypetie młodych bohaterów. Ostatni odcinek serii kończył się ślubem pary zakochanych, ale pozostawiał niedopowiedzenie i niedosyt - zakończył się w momencie, gdy Kasia, zamiast powiedzieć tak, wybuchnęła śmiechem. Widzowie od lat wspominali serial i czekali na kontynuację.

Serial "Kasia i Tomek" wróci na ekrany TV w nowej wersji

Właśnie się okazało, że producenci postanowili ponownie wykorzystać potencjał formatu. Nie będzie to jednak kontynuacja, a nowa wersja serialu. Jak ustalił Plotek, na angaż do remake'u nie mają szans Joanna Brodzik i Paweł Wilczak. Powody takiej decyzji wyjaśniła producentka serialu Dorota Kośmicka-Gacke. - W tej chwili zaczynam castingi do "Kasi i Tomka".(...) Jesteśmy w trakcie przygotowań. To będzie ten sam format, ale z nową obsadą. Nie mam jeszcze swoich faworytów do głównych ról, więc nie wiem, czy to będą znane twarze, czy niekoniecznie - zdradziła producentka w rozmowie z serwisem. A zapytana o powody, dla których dotychczasowi odtwórcy głównych ról nie zostali wzięci pod uwagę wyjaśniła, że widownią tego serialu mają być młodzi ludzie. A oni chcą widzieć siebie na ekranie. Na razie nie wiadomo w jakiej stacji będzie emitowany serial. Trwają negocjacje z kilkoma nadawcami. O szczegółach będziemy informować.