Rozdzierający wpis ukochanej Łukasza Litewki. Łzy same płyną po tych słowach

Te słowa chwytają za serce. Natalia Bacławska wspomina ukochanego

Śmierć Łukasza Litewki była ogromnym ciosem dla jego najbliższych. Od tamtej chwili media społecznościowe stały się miejscem pełnym wspomnień, emocji i osobistych wyznań związanych z jego odejściem. Szczególnie poruszający wpis opublikowała ukochana Łukasza - Natalia Bacławska. Kobieta zamieściła na Instagramie wspólne zdjęcie i dodała długi, niezwykle osobisty tekst, w którym opisała ból po stracie ukochanego. Publikacja szybko obiegła sieć.

Ukochana Łukasza Litewki opublikowała bolesne wyznanie. Łzy napływają do oczu

Na fotografii widać parę w czułym uścisku. Łukasz obejmuje Natalię i całuje ją w policzek. Jednak to nie samo zdjęcie przyciągnęło największą uwagę, a treść wpisu, który kobieta zamieściła na relacji.

Natalia rozpoczęła od wspomnienia wyjątkowego przemówienia przygotowanego dla ukochanego podczas niespodzianki zorganizowanej kilka miesięcy wcześniej. W emocjonalnych słowach pisała o tym, jak wielką wartością był wspólnie spędzony czas.

Nikt z Was tak naprawdę nie musiał tutaj być, mogliście spędzić miły wieczór w rodzinnym gronie, odpocząć po ciężkiej pracy… ale jesteście, więc dajecie Łukaszowi coś, czego nikt już wam nigdy nie odda, coś czego nie kupicie za żadne pieniądze… czas… jest to najpiękniejszy prezent - napisała.

Dalej wyznała, że już wtedy miała świadomość, jak cenny był dla niego każdy moment.

Wiedziałam, że nie oczekujesz od innych niczego więcej niż czas. Czas, który uciekał Ci przez palce. Czas, który był dla Ciebie cenniejszy niż złoto. Czas, który się skończył… - napisała kobieta.

Najbardziej poruszające okazały się jednak kolejne fragmenty wpisu. Natalia otwarcie opisała pustkę i tęsknotę po odejściu ukochanego.

Szukam Cię w każdym oddechu, w każdym szumie wiatru, w każdym śpiewie ptaków - czuję choć nie mogę dotknąć, a tępa cisza w miejscu, które nazywałam domem wyżera od środka, bo moim domem zawsze byłeś Ty - napisała.

W dalszej części kobieta przyznała, że mimo ogromnego bólu wierzy, iż Łukasz odnalazł już spokój.

Choć pochłonęła mnie całkowita ciemność, w którą nigdy nie chciałam zajrzeć - wiem, że Ty odnalazłeś już swój błękit. Swoje niebo - przyznała dziewczyna.

Na zakończenie zwróciła się do ukochanego w wyjątkowo osobisty sposób:

Niezmiennie życzę Ci Kochanie, abyś był spokojny i szczęśliwy. Zawsze byłeś aniołem stróżem, zawsze nim pozostaniesz - czytamy we wzruszającym wpisie.

Dodała także krótki, ale niezwykle symboliczny dopisek dotyczący domowych kwiatów, które pielęgnuje po jego odejściu.

Pielęgnuję wszystkie domowe kwiaty, całą Twoją domową junglę. Możesz być spokojny. Dzisiaj Twoje urodziny… - dodała na koniec.

