Trump pozywa skarbówkę! Oddadzą mu 10 miliardów?

Trump pozywa amerykański fiskus. Chce 10 miliardów dolarów za ujawnienie jego zeznań podatkowych

Donald Trump złożył pozew przeciwko amerykańskiemu fiskusowi! Poza Urzędem Skarbowym (IRS) pozwał też ministerstwo skarbu, domagając się co najmniej 10 miliardów dolarów odszkodowania za nieuprawnione ujawnienie jego zeznań podatkowych z okresu pierwszej kadencji. Sprawa trafiła w czwartek do sądu federalnego na Florydzie. Pozew dotyczy działań państwowych instytucji wobec Trumpa jako osoby prywatnej, a nie urzędującego prezydenta. Trump oraz jego synowie (Donald Trump Jr. i Eric Trump) twierdzą, że IRS i resort skarbu nie dopełniły obowiązku ochrony poufnych danych podatkowych ich rodziny oraz Trump Organization, doprowadzając do strat finansowych, wizerunkowych oraz – jak zapisano w pozwie, „publicznego upokorzenia”.

Człowiek, który przekazał mediom dane Trumpa, został w 2024 roku skazany na więzienie

Sednem sprawy jest działalność Charlesa Littlejohna, byłego współpracownika Urzędu Podatkowego. Pracując dla firmy konsultingowej Booz Allen Hamilton, realizującej kontrakty rządowe, Littlejohn nielegalnie pozyskał i przekazał mediom dane podatkowe Donalda Trumpa oraz tysięcy innych zamożnych Amerykanów, w tym Jeffa Bezosa i Elona Muska. W 2024 roku został za to skazany na pięć lat więzienia. Zespół prawny Trumpa argumentuje, że IRS ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za działania Littlejohna, ponieważ jako podwykonawca miał on dostęp do poufnych dokumentów „porównywalny z etatowym pracownikiem agencji”. W pozwie podkreślono, że ujawnienie danych było możliwe dzięki „długotrwałym lukom w zabezpieczeniach”, o których IRS miał być wcześniej ostrzegany. "IRS bezprawnie dopuścił do tego, by motywowany politycznie pracownik ujawnił prywatne i poufne informacje dotyczące prezydenta Trumpa, jego rodziny i Trump Organization" – napisali prawnicy Trumpa w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

Ministerstwo zerwało kontrakty z Booz Allen Hamilton o łącznej wartości 21 mln dolarów

Na początku tygodnia ministerstwo skarbu zerwało kontrakty z Booz Allen Hamilton o łącznej wartości 21 mln dolarów. Sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że decyzja zapadła z powodu niewdrożenia przez firmę „odpowiednich zabezpieczeń chroniących poufne dane podatników”. To posunięcie wzmacnia argumentację Trumpa, która głosi, że doszło do systemowego zaniedbania, a nie jednostkowego incydentu. Ujawnienie zeznań podatkowych Trumpa od lat stanowi przedmiot ostrych sporów politycznych i prawnych. Szczególne znaczenie miały publikacje „New York Timesa” z 2020 roku, które wskazywały, że Trump zapłacił jedynie 750 dolarów federalnego podatku dochodowego w latach 2016–2017. Trump konsekwentnie określał te doniesienia jako „fałszywe” oraz oparte na „nielegalnie pozyskanych dokumentach”. Obecny pozew jest pierwszą próbą uzyskania wielomiliardowego odszkodowania od instytucji państwowych za skutki tych publikacji.

Sonda A jak Ty oceniasz politykę zagraniczną Donalda Trumpa? Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej negatywnie

President Trump is suing his own Internal Revenue Service and Treasury Department on Thursday over the unauthorized disclosure of his tax information during his first term. https://t.co/oQeRS84R9Q pic.twitter.com/9LZL8UEtqe— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 30, 2026

Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie? Pytanie 1 z 10 "Planeta nam się po prostu spali" Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Następne pytanie