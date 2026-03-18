Była gwiazdą uwielbianego serialu, potem trafiła do więzienia. Teraz ma 61 lat, a wygląda na 30

Lori Loughlin, gwiazda serialu "Pełna chata", trafiła do więzienia za udział w skandalu łapówkarskim związanym z rekrutacją na studia.

Teraz aktorka pojawiła się na charytatywnej gali, gdzie zachwyciła wyglądem, wzbudzając podziw fanów.

Jak 61-letnia Lori Loughlin wygląda dziś i czy ma szansę na powrót do aktorstwa? Sprawdź, jak prezentuje się po latach!

Z "Pełnej chaty" prosto do celi więziennej

Pamiętacie "Pełną chatę"? To właśnie ten serial, opowiadający o losach owdowiałego ojca wychowującego trójkę dzieci, otworzył drzwi do kariery bliźniaczkom Olsen. Ale to właśnie tam grała również Lori Loughlin. Swego czasu uwielbiana przez fanów aktorka, później... trafiła do więzienia. Ona i jej mąż zostali skazani na odsiadkę po skandalu związanym z rekrutacją na studia, w którym udział wzięło kilkudziesięciu bogatych rodziców. "Page Six" przypomina, że wszystkich oskarżono o oszustwo polegające na wręczaniu łapówek w zamian za umożliwienie swoim dzieciom dostania się na najlepsze uniwersytety.

Gwiazda serialu wygląda na połowę młodszą

61-letnia dziś Lori jest już wolna, trudno jednak mówić o tym, by wróciła do zawodu. Od czasu do czasu pojawia się jednak na charytatywnych eventach. Tak było całkiem niedawno, gdy wzięła udział w gali Unforgettable Evening 2026 zorganizowanej przez Women's Cancer Research Fund. Matka dwóch dorosłych córek zachwyciła wyglądem. Na czerwonym dywanie pojawiła się w dopasowanej czarno-białej sukni z głębokim dekoltem. Fani oszaleli: "Zmiłuj się. Jak można tak wyglądać w wieku 61 lat?" - pytają w komentarzach pod zdjęciami, jakie krążą po mediach społecznościowych. Loughlin rzeczywiście wygląda jakby czas zatrzymał się dla niej jakieś 30 lat temu. Sami zobaczcie!

