Fałszywy Brad Pitt okradał kobiety! Prawdziwy gwiazdor zabiera głos

Oszustw podszywał się pod Brada Pitta, wyznawał miłość i wyłudzał pieniądze. Prawdziwy Brad zabiera głos!

Ta historia jest tak straszna i groteskowa, że aż trudno w nią uwierzyć! Ale zdarzyła się naprawdę. 53-letnia kobieta z Francji opowiedziała w wywiadzie dla telewizji TF1o tym, jak padła ofiarą nieprawdopodobnego oszustwa. Naciągacz piszący do niej w mediach społecznościowych zdołał przekonać ją, że jest Bradem Pittem i wyłudzić od niej setki tysięcy euro oraz skłonić do rozwodu. By dowieść, że nie kłamie, wysyłał zdjęcia i filmy będące nieudolnymi fotomontażami i deep fake'ami. Kiedy ofiara połknęła haczyk, udawał, że choruje na raka nerki i prosił o pieniądze. Zakochana dekoratorka wnętrz we wszystko uwierzyła i przelała mu równowartość ponad trzech milionów złotych. Zorientowała się w sytuacji dopiero wtedy, gdy zobaczyła w mediach zdjęcia prawdziwego Pitta z inną kobietą, w dodatku zdrowego. Teraz głos zabrali przedstawiciele prawdziwego Brada Pitta! Agent aktora powiedział "Entertainment Weekly": „To okropne, że oszuści wykorzystują silną więź fanów z celebrytami, ale to ważne przypomnienie, aby nie odpowiadać na niechciane próby nawiązania kontaktu online, zwłaszcza od aktorów, którzy nie są aktywni w mediach społecznościowych”.

Oszustwo na Brada Pitta. Co dokładnie się wydarzyło?

Zaczęło się w lutym 2023 roku. Nudząca się w domu kobieta scrollowała Facebooka, gdy nagle zauważyła, że pisze do niej jakaś osoba. Była to pani podająca się za... matkę Brada Pitta. Przysyłała zdjęcia z wyjazdu na narty do Francji. 53-latka uwierzyła, że pisze wiadomości z matką sławnego aktora. Potem napisał do niej rzekomo sam gwiazdor. Mężczyzna wysyłał Francuzce filmy i zdjęcia wykonane przy użyciu technologii deep fake i zaczął wyznawać internetowej znajomej miłość. Potem twierdził, że leży w szpitalu i czeka na operację raka nerki. Potrzebuje pieniędzy, bo nie ma dostępu do swoich milionów z racji rozwodu z Angeliną Jolie. Zamężna kobieta postanowiła rzucić dla niego wszystko, rozwiodła się z mężem milionerem i przelała na konto oszusta ogromne kwoty. Zdecydowała się pójść na policję dopiero latem 2024 roku i to dopiero wtedy, gdy zobaczyła w mediach zdjęcia prawdziwego Pitta, nie dość że całego i zdrowego, to jeszcze z inną kobietą u boku. Dziś Francuzka leczy się z ciężkiej depresji i przestrzega innych przed internetowymi oszustami.

Brad Pitt’s representative responds to news of a woman who was scammed out of $850k by an impersonator:“It's awful that scammers take advantage of fans' strong connection with celebrities, but this is an important reminder to not respond to unsolicited online outreach,… pic.twitter.com/Wp7Gm9q92n— Pop Base (@PopBase) January 16, 2025

