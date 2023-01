To szok, na co pozwala technologia deep fake! Gwiazdy wystąpią w serialu, choć o tym nie wiedzą

Co to dla nas oznacza?

Pierwszy serial fabularny kręcony w technologii deep fake! Twórcy wykorzystali wizerunki Kim Kardashian czy Grety Thunberg

Kim Kardashian, Idris Elba, Ariana Grande, Adele, a nawet ekologiczna aktywistka Greta Thunberg. Wszystkich ich możemy zobaczyć w brytyjskiej komedii "Wojny sąsiedzkie", która ma swoją premierę właśnie dziś, w czwartek 26 stycznia na antenie brytyjskiej stacji ITV. Jak to możliwe, że plejada gwiazd i innych celebrytów zgodziła się wystąpić w błahej komedyjce o sąsiedzkich sporach? To proste - te wszystkie osoby wbrew pozorom w ogóle tam nie wystąpiły. Bo "Neightbour Wars" to pierwszy serial kręcony całkowicie w tak zwanej technologii deep fake. Polega ona na tym, że dowolną twarz można wstawić do dowolnego nagrania. Efekt? I ty możesz zagrać w filmie główną rolę, nie mając o tym zielonego pojęcia. Podobnie da się nakręcić film z dowolną gwiazdą, wstawiając jej twarz i głos do nagrania. Wszystko wygląda naprawdę w wiarygodny sposób. Można się nabrać!

Technologia deep fake. Dotychczas używano jej do mrocznych celów

Czy to wszystko w ogóle jest legalne? Oczywiście można z łatwością wyobrazić sobie, jak prawnicy wszystkich tych osób pozywają telewizję za zbyt daleko posunięty żart. Z drugiej strony twórcy serialu ani przez chwilę nie ukrywają, że to wszystko deep fake - taki komunikat pojawia się wielokrotnie na ekranie. Nie sposób jednak nie poczuć dreszczu grozy na widok tak doskonałego falsyfikatu. I rzeczywiście, póki co technologię deep fake wykorzystywano do tworzenia fake newsów czy fałszywych filmów pornograficznych, rzekomo z czyimś udziałem. Co będzie dalej? Jedno jest pewne - żadne znalezione w sieci wideo nie jest już dowodem na nic...

Teaser trailer for our new show Deep Fake Neighbour Wars airing in January on @ITVX - so much effort went into making this show, with such a great team making it possible pic.twitter.com/3bsU6iwqjF— Katia Kvinge (@KatiaKvinge) November 17, 2022

