Uwierzyła, że zakochał się w niej Brad Pitt! Rozwiodła się z milionerem

Oszust podszywał się w sieci pod Brada Pitta! Wmówił 53-latce, że się w niej zakochał i choruje na raka. Straciła wszystko

Co byś zrobiła, gdyby napisał do Ciebie Brad Pitt i oznajmił, że się w Tobie zakochał? Zapewne parsknęłabyś śmiechem lub szybko się obudziła. Ale pewna 53-letnia Francuzka podeszła do tego całkowicie inaczej. Zaczęło się latem 2023 roku. Nudząca się w domu kobieta scrollowała Facebooka, gdy nagle zauważyła, że pisze do niej jakaś osoba. Była to pani podająca się za... matkę Brada Pitta. Przysyłała zdjęcia z wyjazdu na narty do Francji. Kobiety (jedna istniejąca tylko w świecie wirtualnym) nawiązały kontakt. 53-latka uwierzyła, że pisze wiadomości z matką sławnego aktora i nie posiadała się ze szczęścia, gdy wkrótce znalazła w skrzynce wiadomości od samego Brada Pitta. Tak przynajmniej przedstawiał się ten osobnik. Mówił, że jego matka wiele mu już mówiła o 53-latce. Rozmowom nie było końca. Mężczyzna wysyłał Francuzce filmy i zdjęcia wykonane przy użyciu technologii deep fake, która pozwala na preparowanie fałszywych nagrań z udziałem znanych osób. Twarz Brada Pitta wmontowana byle jak w inne zdjęcia uśmiechała się zalotnie do 53-latki. Rozmowy były coraz bardziej przyjacielskie, aż w końcu wirtualny gwiazdor zaczął wyznawać internetowej znajomej wielką miłość.

Kobieta przelała na konto fałszywego aktora miliony. Zorientowała się w sytuacji, gdy zobaczyła w mediach zdjęcia

Zamężna kobieta postanowiła rzucić dla niego wszystko. A miała co rzucać. Jej mąż był milionerem i to takim prawdziwym. Ale 53-latka nie czuła się usatysfakcjonowana tym związkiem, poza tym na horyzoncie rysował się przecież romans z Bradem Pittem! Kobieta zwierzyła się "Bradowi" ze swojego statusu majątkowego, a wtedy on wyznał jej we łzach, że leży w szpitalu i czeka na operację raka nerki. Potrzebuje pieniędzy, bo nie ma dostępu do swoich milionów z racji rozwodu z Angeliną Jolie, a poza tym chciałby przesłać do Francji parę kosztownych podarunków, tyle że nie ma pieniędzy na opłaty celne. Francuzka przelała na konto oszusta równowartość ponad trzech milionów złotych, zanim zorientowała się, że coś jest nie w porządku. Zdecydowała się pójść na policję dopiero w lutym 2024 roku i to dopiero wtedy, gdy zobaczyła w mediach zdjęcia prawdziwego Pitta, nie dość że całego i zdrowego, to jeszcze z inną kobietą u boku. Dziś Francuzka leczy się z ciężkiej depresji i przestrzega innych przed internetowymi oszustami.

🚨🚨🚨🚨The scams are just getting dumb now. 🤣🤣A French woman divorced her millionaire husband then was scammed out of $850k by a fake Brad Pitt. The scammer used AI-generated photos and claimed he was undergoing cancer treatment. pic.twitter.com/r3DIJT46ot— Joseph DiBartolo (@DiBartoloJoseph) January 14, 2025

