Brad Pitt miał pewną szokującą wadę, przez którą panie przeżywały gorzkie rozczarowanie. Dopiero Ines de Ramon wymyśliła, jak temu zaradzić! Brad jest nie ten sam

Brad Pitt po rozstaniu z Angeliną Jolie przez dłuższy czas nie wiązał się z żadną kobietą. To zmieniło się dopiero pod koniec 2022 roku. Po serii krótkich romansów zyskał pewność, że jego nowa ukochana Ines de Ramon to coś poważniejszego. Plotkowano nawet, że ślub się zbliża, a były mąż Angeliny Jolie i jego nowa ukochana marzą o wspólnym potomku. Ale jak się okazuje, romans z Bradem Pittem to nie były do niedawna rurki z kremem. Niejedna fanka przeżyła z jego powodu gorzkie rozczarowanie! Jak ujawnia In Touch, sławne bożyszcze kobiet do niedawna miało pewną bardzo istotną wadę. Udało się ją naprawić wyłącznie dzięki wsparciu dwukrotnie młodszej od gwiazdora ukochanej Ines. O co chodzi?!

„Brad był dość nonszalancki, jeśli chodzi o branie prysznica i mycie włosów. Odmawiał używania dezodorantu lub wody kolońskiej"

Otóż Brad Pitt... po prostu się nie mył. Tak, unikał prysznica, przez co nie pachniał fiołkami. Aż strach pomyśleć, przez co musiała przejść Angelina Jolie. Podobno to właśnie Ines de Ramon postawiła Bradowi w tej kwestii surowe ultimatum i zachęciła go do wody i mydła. „On naprawdę się zmienił dla Ines” – powiedziało w środę InTouch źródło zbliżone do zdobywcy Oscara. „Brad był dość nonszalancki, jeśli chodzi o branie prysznica i mycie włosów. Odmawiał używania dezodorantu lub wody kolońskiej. Często nie kąpał się przez dzień lub dwa, co jest zdumiewające, biorąc pod uwagę, że jest tak wielkim symbolem seksu, ale w przypadku Ines to była inna historia. Robił wszystko, co w jego mocy, aby zmienić swoje śmierdzące obyczaje" - dodaje tajemniczy znajomy. Teraz podobno kosmetyczka Pitta pęka w szwach, a jego prysznic nie zarasta pajęczynami.

Kim jest Ines de Ramon? Nowa ukochana Brada Pitta

Ines de Ramon (33 l.) to bizneswoman związana z branżą biżuteryjną, a prywatnie prawie była żona Paula Wesleya (42 l.) znanego z "Pamiętników Wampirów". Paul Wesley przyszedł na świat w USA jako Paweł Tomasz Wasilewski, syn polskich emigrantów Agnieszki i Tomasza. We wrześniu 2022 roku Paul Wesley i Ines de Ramon ogłosili separację po trzech latach małżeństwa. 33-latka została przyłapana w objęciach Brada Pitta na koncercie Bono w Los Angeles w listopadzie 2023 roku. Brad Pitt był żonaty już dwa razy w życiu. Mężem Jennifer Aniston był w latach 2000–2005, ale rzucił ją dla koleżanki z planu Angeliny Jolie. Ślub wzięli jednak późno, bo dopiero w 2014 roku. Dwa lata później Angelina wystąpiła o rozwód, który został teoretycznie sfinalizowany w 2019 roku, jednak walka sądowa eks małżonków trwa po dziś dzień. Mąż Ines de Ramon złożył pozew rozwodowy dokładnie rok temu.

Brad Pitt's girlfriend Ines de Ramon has 'changed his smelly ways' as it is claimed he has 'reformed' months after ex-roommate Jason Priestly said he would 'go a long time without showering' https://t.co/uBjizjDY64 pic.twitter.com/9xQpQpTX0f— Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2024

