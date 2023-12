Brad Pitt będzie miał siódme dziecko?! Sekret gwiazdora i młodszej o 30 lat dziewczyny ujawniony

Brad Pitt będzie miał dziecko z młodszą o 30 lat ukochaną?! Seksowna Ines marzy o zostaniu mamą, Brad jest gotów na siódmego potomka

Narastają plotki o nadciągającym trzecim ślubie Brada Pitta. Gwiazdor po rozstaniu z Angeliną Jolie przez dłuższy czas nie wiązał się z żadną kobietą. To zmieniło się dokładnie rok temu. Podobno jego nowa ukochana Ines de Ramon (33 l.) to coś poważniejszego. Plotkowano nawet, że pierścionek na palcu Brada jest zaręczynowy! Ale to nie wszystko. Jak zdradzają dziennikarzom tajemniczy i anonimowi "znajomi pary", były mąż Angeliny Jolie i jego nowa ukochana marzą o wspólnym potomku. „Brad i Ines są sobą zafascynowani, a ona niedawno przeprowadziła się do jego rezydencji w Los Feliz, udowadniając, jak poważnie traktują swój związek. Od początku wiedział, że Ines chce zostać mamą i rozmawiali o tym bardzo wcześnie, biorąc pod uwagę różnicę wieku wynoszącą 30 lat" - zdradza jakiś niedyskretny znajomy. „Niektórzy przyjaciele i rodzina byli zaskoczeni tym, że Brad chce ponownie zostać tatą. Ale upiera się, że też tego bardzo pragnie i po tym wszystkim, przez co przeszedł ze swoimi dziećmi, pragnie zacząć wszystko od nowa i stworzyć nowe wspomnienia. Brad nie staje się młodszy, więc jest to coś, czego chcieliby raczej wcześniej niż później. Żartował nawet, że po 70. roku życia będzie gotów odwozić dziecko do szkoły i chciałby nawet wtedy pozostać łamaczem serc!" - dodaje zagadkowy "przyjaciel pary"...

Kim jest Ines de Ramon? Nowa ukochana Brada Pitta

Ines de Ramon (29 l.) to bizneswoman związana z branżą biżuteryjną, a prywatnie niemal była żona Paula Wesleya (40 l.) znanego z "Pamiętników Wampirów". Paul Wesley przyszedł na świat w USA jako Paweł Tomasz Wasilewski, syn polskich emigrantów Agnieszki i Tomasza. We wrześniu Paul Wesley i Ines de Ramon ogłosili separację po trzech latach małżeństwa. 29-latka została przyłapana w objęciach Brada Pitta na koncercie Bono w Los Angeles w listopadzie zeszłego roku. Brad Pitt był żonaty już dwa razy w życiu. Mężem Jennifer Aniston był w latach 2000–2005, ale rzucił ją dla koleżanki z planu Angeliny Jolie. Ślub wzięli jednak późno, bo dopiero w 2014 roku. Dwa lata później Angelina wystąpiła o rozwód, który został teoretycznie sfinalizowany w 2019 roku, jednak walka sądowa eks małżonków trwa po dziś dzień.

Sonda Kogo stronę trzymasz, Brada czy Angeliny? Brada Angeliny

As his milestone birthday looms, Brad Pitt is hoping to heal tensions with his eldest kids – and have another child with new flame Ines de Ramon.https://t.co/tRoQ1P20BZ— Closer Mag & Online (@CloserOnline) December 1, 2023

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty i znani ludzie! 10/10 tylko dla bystrzaka Pytanie 1 z 10 Kto powiedział: "Więcej światła!"? Archimedes Lech Wałęsa Johann Wolfgang Goethe Dalej