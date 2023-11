Ukochana oświadczyła się Bradowi Pittowi?! "On ma pierścionek zaręczynowy"

Brad Pitt ma pierścionek zaręczynowy na własnym palcu?! Wygląda na to, że Ines de Ramon sama mu się oświadczyła po roku randkowania

Brad Pitt do dziś jest obiektem westchnień wielu fanek. Gwiazdor po rozstaniu z Angeliną Jolie przez dłuższy czas nie wiązał się jednak z żadną kobietą. To zmieniło się dokładnie rok temu. Wtedy plotki zaczęły łączyć 60-letniego aktora z bizneswoman Ines de Ramon (33 l.). Jak się okazało, nie jest to tylko przelotny romans. Mijają miesiące, a tych dwoje nadal jest razem, zaś różni tajemniczy "znajomi pary" donoszą mediom o tym, że ten związek to coś poważniejszego. Ale żeby aż tak?! Narastają plotki o nadciągającym wielkimi krokami trzecim ślubie Brada Pitta (60 l.). Bożyszcze kobiet pojawiło się na wyścigach Formuły 1 w Nevadzie z tajemniczym pierścionkiem, który może być... zaręczynowy. Czyżby Ines de Ramon (33 l.), aktualna ukochana gwiazdora, sama mu się oświadczyła?! Właśnie to sugeruje "Daily Mail", pokazując złoty krążek na prawej ręce gwiazdora, na palcu, na który przynajmniej w USA zakłada się właśnie pierścionek zaręczynowy.

Kim jest Ines de Ramon? Nowa ukochana Brada Pitta

Ines de Ramon (29 l.) to bizneswoman związana z branżą biżuteryjną, a prywatnie niemal była żona Paula Wesleya (40 l.) znanego z "Pamiętników Wampirów". Paul Wesley przyszedł na świat w USA jako Paweł Tomasz Wasilewski, syn polskich emigrantów Agnieszki i Tomasza. We wrześniu Paul Wesley i Ines de Ramon ogłosili separację po trzech latach małżeństwa. 29-latka została przyłapana w objęciach Brada Pitta na koncercie Bono w Los Angeles w listopadzie zeszłego roku. Brad Pitt był żonaty już dwa razy w życiu. Mężem Jennifer Aniston był w latach 2000–2005, ale rzucił ją dla koleżanki z planu Angeliny Jolie. Ślub wzięli jednak późno, bo dopiero w 2014 roku. Dwa lata później Angelina wystąpiła o rozwód, który został teoretycznie sfinalizowany w 2019 roku, jednak walka sądowa eks małżonków trwa po dziś dzień.

Sonda Czy kobiety mogą oświadczać się mężczynom? Tak, nie ma w tym nic złego Nie! To zadanie mężczyzn Nie wiem

Brad Pitt, 59, flashes a gold bauble that could be a promise ring from girlfriend Ines de Ramon, 30, as they prepare to celebrate their birthdays together https://t.co/gN1645gyGB https://t.co/HxWFe63XIF pic.twitter.com/2BUwF3buPu— Breaking News (@FreebieNinja1) November 20, 2023

QUIZ. Szokujące śluby w polskich serialach! Jak dobrze je pamiętasz? Prawdziwy fan rozpozna 7! Pytanie 1 z 15 Ten ślub odbył się w więzieniu, a pan młody do ostatniej sekundy nie wiedział, że się żeni... To był ślub Izy i Marcina Chodakowskich w "M jak miłość" Tak pobrali się Ula i Bartek Lisieccy w "M jak miłość" Chodzi oczywiście o Olka i Anetę Chodkowskich w "M jak miłość" Dalej