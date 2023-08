Angelina Jolie znów idzie na wojnę z Bradem! "Przeciągnie rozwód do chwili, aż dzieci będą dorosłe"

Angelina Jolie chce dalej wojować z Bradem Pittem. "Zamierza przeciągać ten rozwód, dopóki bliźnięta nie skończą 18 lat"

Byli jedną z najpiękniejszych par Hollywood, a ich rozstanie okazało się jednym z najbardziej burzliwych. Choć teoretycznie małżeństwo Brada Pitta (59 l.) i Angeliny Jolie (48 l.) zakończyło się w 2019 roku, to para wciąż wojuje - a to o podział opieki nad dziećmi, a to o losy niegdyś zakupionej wspólnie francuskiej winiarni, w połowie sprzedanej przez aktorkę rosyjskiemu bogaczowi, co rozwścieczyło Pitta. Według NewsNation aktorka nie zamierza odpuszczać mimo upływu lat i postawiła sobie za cel kontynuowanie rozwodowego koszmaru, dopóki wszystkie wspólne dzieci jej i Brada nie będą pełnoletnie. "Ona zamierza przeciągać ten rozwód, dopóki bliźnięta (obecnie 14-letnie) nie skończą 18 lat. Jeszcze cztery lata" — powiedziała przyjaciółka Pitta dziennikarzom NewsNation Now. Angelina Jolie i Brad Pitt mają sześcioro dzieci, troje adoptowanych i troje biologicznych. Najstarszy Maddox ma dziś 21 lat, najmłodsze bliźnięta Knox i Vivienne nieco ponad 14.

Angelina Jolie i Brad Pitt. Historia miłości i rozstania

Angelina Jolie przez kilkanaście lat była w związku z Bradem Pittem, z którym ma szóstkę dzieci, wzięła z nim ślub w 2014 roku. Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się siedem lat temu. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci zajmujący się rozwodami gwiazd w "Daily Mail", Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi

Sonda Kogo stronę trzymasz, Brada czy Angeliny? Brada Angeliny

Angelina Jolie plans to ‘drag’ ugly divorce from Brad Pitt out for 4 more years, until youngest kids turn 18: report https://t.co/07xeWuoya3 pic.twitter.com/fyMmuxu7eb— New York Post (@nypost) August 5, 2023

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Zobacz, czy odpowiesz choć na połowę pytań! Pytanie 1 z 10 Co znaczy słowo "basically"? Brutalnie Zasadniczo Bezobjawowo Dalej