Brad Pitt zakochany w eks żonie Polaka! Piękna Ines zamieszkała w willi gwiazdora

Brad Pitt zakochany w dwukrotnie młodszej Ines! 34-latka wyszła wcześniej za Polaka, on złożył pozew rozwodowy rok temu

Ta miłość spadła na Brada Pitta jak grom z jasnego nieba! Gwiazdor po rozstaniu z Angeliną Jolie przez dłuższy czas nie wiązał się z żadną kobietą. To zmieniło się dopiero pod koniec 2022 roku. Po serii krótkich romansów zyskał pewność, że jego nowa ukochana Ines de Ramon (34 l.) to coś poważniejszego. Plotkowano nawet, że ślub się zbliża, a były mąż Angeliny Jolie i jego nowa ukochana marzą o wspólnym potomku. Teraz magazyn "People" ujawnia, że para zakochanych grucha już niby dwa gołąbki w swoim miłosnym gniazdku, a konkretnie w nowej luksusowej rezydencji Brada w Kalifornii. Zdjęcia posiadłości zapierają dech w piersiach! "Nie mógłby być szczęśliwszy" - zdradza tajemnicze źródło. "Spędzali razem tyle czasu u Brada, że dla Ines sensowne było zamieszkanie z nim. W Ines ponownie odnalazł swoją iskrę. To naprawdę niesamowite. Brad to świetny facet. Zasługuje na to, żeby być szczęśliwym. Od rozwodu Brad randkował, ale nigdy na poważnie. To pierwszy poważny związek" - dodaje "znajomy pary".

Kim jest Ines de Ramon? Nowa ukochana Brada Pitta

Ines de Ramon (29 l.) to bizneswoman związana z branżą biżuteryjną, a prywatnie prawie była żona Paula Wesleya (40 l.) znanego z "Pamiętników Wampirów". Paul Wesley przyszedł na świat w USA jako Paweł Tomasz Wasilewski, syn polskich emigrantów Agnieszki i Tomasza. We wrześniu 2022 roku Paul Wesley i Ines de Ramon ogłosili separację po trzech latach małżeństwa. 29-latka została przyłapana w objęciach Brada Pitta na koncercie Bono w Los Angeles w listopadzie 2023 roku. Brad Pitt był żonaty już dwa razy w życiu. Mężem Jennifer Aniston był w latach 2000–2005, ale rzucił ją dla koleżanki z planu Angeliny Jolie. Ślub wzięli jednak późno, bo dopiero w 2014 roku. Dwa lata później Angelina wystąpiła o rozwód, który został teoretycznie sfinalizowany w 2019 roku, jednak walka sądowa eks małżonków trwa po dziś dzień. Mąż Ines de Ramon złożył pozew rozwodowy dokładnie rok temu.

