Była najpiękniejszą polską siatkarką. Katarzyna Skowrońska już tak nie wygląda! Zobacz, jak się zmieniła

Katarzyna Skowrońska to ikoniczna postać polskiej siatkówki. Była jedną z bohaterek reprezentacji, która odniosła największe sukcesy w historii kobiecej kadry. Legendarne "Złotka" trenera Andrzeja Niemczyka wywalczyły dwa mistrzostwa Europy w 2003 i 2005 roku. Młodziutka wtedy Skowrońska z miejsca stała się ulubienicą kibiców. Ci przez lata zachwycali się jej grą i urodą - Polkę uznawano nawet za najpiękniejszą siatkarkę świata! Siatkarka otrzymywała propozycje rozbieranych sesji, ale nigdy z nich nie skorzystała.

Katarzyna Skowrońska przyznała się do operacji plastycznej. Wyznała przed fanami, co sobie poprawiła

Tak zmieniła się 42-letnia Katarzyna Skowrońska

- Nigdy nie zgodziłam się rozebrać, choć uważam, że ciało i nagość to nic złego. Nie chciałam po prostu tego robić w takim magazynie. Co innego kobieca, subtelna sesja w innym piśmie. Każdy ma wybór - tłumaczyła Skowrońska po latach w rozmowie z Eurosportem.

Dziś 42-latka wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem, a w tym roku zdecydowanie zwiększyła aktywność w mediach społecznościowych. Dzięki temu fani razem z nią żyją przeprowadzką do Włoch, a także... jej nowym związkiem.

Katarzyna Skowrońska zdradziła, czy jest singielką! Wyjawiła prawdę, już wszystko jasne

W sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie Skowrońska zdradziła, że od dwóch lat jest w bardzo szczęśliwym związku. Ostatnio podsyciła z kolei plotki o kolejnym ślubie, prezentując zdjęcie splecionych dłoni z pierścionkami i wymownym opisem: „Yes I do. Ci siamo solo noi” („Tak, zgadzam się. Jesteśmy tylko my”), który jednoznacznie sugeruje przyjęcie oświadczyn lub zawarcie związku małżeńskiego.

Więcej powinny wyjaśnić kolejne publikacje byłej siatkarki. Skowrońska coraz chętniej dzieli się prywatnym życiem, a jej metamorfozę na przestrzeni lat zobaczysz w powyższej galerii zdjęć.