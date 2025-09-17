Katarzyna Skowrońska przyznała się do operacji plastycznej. Wyznała przed fanami, co sobie poprawiła

Skowrońska przyznała się do operacji plastycznej! Pokazała zdjęcie

Katarzyna Skowrońska była uważana za jedną z najpiękniejszych polskich zawodniczek reprezentacji siatkarskiej kobiet ostatnich lat. Zachwycała fanów swoimi umiejętnościami siatkarskimi, a do tego urodą, co pozwoliło jej zdobyć wierną rzeszę fanów. Skowrońska po zakończeniu kariery usunęła się nieco w cień – nie pchała się na siłę na pierwsze strony gazet, oddała się swojej pasji, jaką jest fotografia, ale też nie jest tak, że całkiem odcięła się od swoich fanów. Skowrońska prowadzi m.in. profil na Instagramie, skąd można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat jej życia prywatnego.

Całkiem niedawno Katarzyna Skowrońska chwaliła się tam, że przeprowadza się do Włoch, a później przekazała, że będzie sąsiadką innej siatkarki, swojej przyjaciółki z reprezentacji Polski, Joanny Wołosz. Później zapowiedziała też nowe przedsięwzięcie w swoim życiu i pochwaliła się kulisami nagrań jednego z odcinków „Dzień Dobry TVN”, w którym wystąpiła. Skowrońska stała się w ostatnim czasie bardzo aktywna, ale mało kto spodziewał się, że nagle... pochwali się operacją plastyczną!

Katarzyna Skowrońska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z opatrunkami na powiekach i obszernym wpisem na temat operacji plastyczny. – Blefaroplastyka. Tak, zrobiłam to. Plastykę powiek… – napisała siatkarka i podkreśliła, że to pierwszy taki zabieg, na jaki się zdecydowała. – To jest mój pierwszy zabieg, zrobiłam to raczej z konieczności zdrowotnej niż z potrzeby estetycznej. Wciąż jest to temat tabu, wiele kobiet o tym nie mówi, bo liczy na WOW efektu końcowego. Magia? Nie skalpel… – dodała. Skowrońska.

W dalszej części wpisu od razu odpowiedziała na ewentualną krytykę. – Miałam dziesiątki operacji ortopedycznych w swojej sportowej karierze, i u nikogo nie budzi to tyle emocji co zabieg chirurgii plastycznej. Lubię swój wiek, lubię siebie, ale to nie znaczy, że nie mogę sobie pozwolić na delikatne korekty tu i ówdzie. Dlaczego? Bo mogę – podkreśliła siatkarka, dodając uśmiechniętą emotikonę.

