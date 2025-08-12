Katarzyna Skowrońska wyznała to otwarcie po 27 latach. "Jako 15-letnia dziewczynka..."

W polskiej siatkówce Katarzyna Skowrońska jest po prostu ikoną. Dwukrotna mistrzyni Europy z legendarnymi "Złotkami" wciąż cieszy się zainteresowaniem fanów, a ostatnio zaskoczyła ich niespodziewanym wyznaniem. "Dopiero teraz, jako 42-letnia kobieta czuję, że wróciłam do domu" - napisała, cofając się do decyzji podjętej 27 lat wcześniej.

Katarzyna Skowrońska od kilku lat nie gra już w siatkówkę, ale kibice nadal o niej pamiętają. Nic dziwnego - jest jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej siatkówki kobiet. Była częścią legendarnych "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka, które dwukrotnie wywalczyły mistrzostwo Europy w 2003 i 2005 roku. Kibice pokochali Skowrońską i da się to odczuć nawet po tylu latach, co potwierdziło się m.in. przy okazji ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podczas nich była siatkarka została ekspertką, a nawet komentatorką Eurosportu.

Wyznanie Katarzyny Skowrońskiej. "To już 27 lat"

Fani Skowrońskiej starają się śledzić jej losy w mediach społecznościowych. Różnie bywa jednak z aktywnością byłej siatkarki, która miewa dłuższe przerwy. Tak było m.in. od grudnia do lipca, ale w ostatnich dniach to się zmieniło. 42-latka stała się naprawdę aktywna na Instagramie i pochwaliła się już m.in. zapowiedzią wyjątkowej sesji zdjęciowej, wieczorem panieńskim przyjaciółki nad rzeką Liwiec, a także swoimi psami. W najnowszym wpisie niejako sama zauważyła zresztą swoją przemianę.

"To już 27 lat, jako 15-letnia dziewczynka opuściłam dom rodzinny, by grać w siatkówkę… Dopiero teraz, jako 42-letnia kobieta czuję, że wróciłam do domu. Mojego domu…" - napisała Skowrońska, dołączając do wpisu prosto z serca zdjęcie najprawdopodobniej z czasów młodości. 

Po karierze Skowrońska oddała się fotografii

Łącznie jedna z najlepszych polskich siatkarek rozegrała w kadrze przez 13 lat blisko 300 meczów. Karierę reprezentacyjną zakończyła w 2016 r. jako kapitan drużyny. Niewiele później doznała poważnej kontuzji, przez którą ostatecznie skończyła karierę w 2019 roku. Na sportowej emeryturze Skowrońska oddała się drugiej pasji - fotografii. Prowadzi nawet na Instagramie drugie konto, na którym chwali się swoimi artystycznymi zdjęciami.

