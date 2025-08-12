Katarzyna Skowrońska od kilku lat nie gra już w siatkówkę, ale kibice nadal o niej pamiętają. Nic dziwnego - jest jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej siatkówki kobiet. Była częścią legendarnych "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka, które dwukrotnie wywalczyły mistrzostwo Europy w 2003 i 2005 roku. Kibice pokochali Skowrońską i da się to odczuć nawet po tylu latach, co potwierdziło się m.in. przy okazji ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podczas nich była siatkarka została ekspertką, a nawet komentatorką Eurosportu.

Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Dla wielu była "najpiękniejszą polską siatkarką"

Wyznanie Katarzyny Skowrońskiej. "To już 27 lat"

Fani Skowrońskiej starają się śledzić jej losy w mediach społecznościowych. Różnie bywa jednak z aktywnością byłej siatkarki, która miewa dłuższe przerwy. Tak było m.in. od grudnia do lipca, ale w ostatnich dniach to się zmieniło. 42-latka stała się naprawdę aktywna na Instagramie i pochwaliła się już m.in. zapowiedzią wyjątkowej sesji zdjęciowej, wieczorem panieńskim przyjaciółki nad rzeką Liwiec, a także swoimi psami. W najnowszym wpisie niejako sama zauważyła zresztą swoją przemianę.

"To już 27 lat, jako 15-letnia dziewczynka opuściłam dom rodzinny, by grać w siatkówkę… Dopiero teraz, jako 42-letnia kobieta czuję, że wróciłam do domu. Mojego domu…" - napisała Skowrońska, dołączając do wpisu prosto z serca zdjęcie najprawdopodobniej z czasów młodości.

Oto nowa Katarzyna Skowrońska? Paulina Damaske zachwyca urodą, kibice są w ekstazie! [ZDJĘCIA]

Po karierze Skowrońska oddała się fotografii

Łącznie jedna z najlepszych polskich siatkarek rozegrała w kadrze przez 13 lat blisko 300 meczów. Karierę reprezentacyjną zakończyła w 2016 r. jako kapitan drużyny. Niewiele później doznała poważnej kontuzji, przez którą ostatecznie skończyła karierę w 2019 roku. Na sportowej emeryturze Skowrońska oddała się drugiej pasji - fotografii. Prowadzi nawet na Instagramie drugie konto, na którym chwali się swoimi artystycznymi zdjęciami.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie