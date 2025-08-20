Katarzynie Skowrońskiej wyłączyli prąd w mieszkaniu! Powalające wyznanie byłej siatkarki

Katarzyna Skowrońska to postać, która do dziś rozgrzewa serca polskich kibiców. Przez lata była ich ulubioną siatkarką i liderką reprezentacji Polski, z którą dwukrotnie wywalczyła mistrzostwo Europy za czasów legendarnych "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka. I choć zakończyła karierę już kilka lat temu, wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem kibiców. W ostatnich dniach 42-latka ucieszyła ich dużo większą aktywnością w mediach społecznościowych, a wszystko w związku z wielką życiową zmianą, jaką okazała się być ostateczna przeprowadzka do Włoch.

Zanim Skowrońska wprost poinformowała o swojej decyzji, wstawiła kilka postów podsumowujących jej życie od nastoletnich czasów. Zaczęło się od tajemniczego wyznania, że "jako 42-letnia kobieta wróciła do domu po 27 latach od opuszczenia domu rodzinnego". Mogło się wydawać, że to oznacza powrót do Polski, ale prawda była diametralnie inna.

"Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego…" - napisała kilka dni później pod zdjęciem z pustego mieszkania w Warszawie. Następnie wróciła do wpisów pełnych wspomnień. Wróciła m.in. do czasów w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, gdy musiała mieć pozwolenie opiekuna na wyjście do kina i musiała wrócić do internatu przed godziną 19. "Dziś żyję po swojemu, według własnych zasad, swoim własnym rytmem. Gram już tylko we własnej lidze" - podsumowała, choć nie mogłaby tego osiągnąć bez pieniędzy, których wartość docenia.

"Maturę robiłam w Poznaniu, byłam już na swoim. Tam też był mój pierwszy klub w lidze, który niestety nie wywiązywał się ze swojej umowy. Było ciężko, wyłączyli mi prąd w mieszkaniu… lekcje odrabiałam na klatce schodowej, bo tam było światło. Tamten czas nauczył mnie wiele, a w szczególności troski o moją niezależność finansową, która jest fundamentem mojego życia, tego osobistego, jak i biznesowego. Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce i okno na przyszłość" - zakończyła serię przeprowadzkowych wpisów Skowrońska.

W środę (20 sierpnia) pokazała się już z Włoch, z egzemplarzem słynnej "La Gazzetta dello Sport" i przy espresso. "Na tym zdjęciu są dwie, z wielu rzeczy, które w Italii są niezmienne i będą trwać wiecznie" - napisała pełna radości była siatkarka.

