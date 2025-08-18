Katarzyna Skowrońska opuszcza Polskę! Ulubienica kibiców właśnie to ogłosiła, nie ma odwrotu

Skowrońska ogłosiła ważną zmianę w życiu! Już wszystko zaplanowane

Katarzyna Skowrońska w trakcie swojej kariery siatkarskiej sięgnęła po wiele trofeów. W czasach świetności była jedną z najlepszych polskich zawodniczek, a w parze z nieprzeciętną urodą pozwoliło jej to zyskać dużą popularność, którą cieszy się do dzisiaj. Była reprezentantka Polski nie korzysta z niej jednak w taki sposób, jaki możemy często obserwować w sieci – Skowrońska nie monetyzuje skupionej na niej uwagi na siłę, nie walczy o popularność za wszelką cenę, lecz po prostu poświęca się swojej nowej pasji – fotografii – i czasami udziela się w mediach społecznościowych. I to właśnie tam postanowiła przekazać fanom swoją najnowszą decyzję.

Katarzyna Skowrońska zdradziła z czym musiała się mierzyć. "Gram już tylko we własnej lidze"

Okazuje się, że była siatkarka postanowiła wyjechać z Polski. I to nie na wakacje, a na stałe, a przynajmniej tak wynika z jej obszernego wpisu w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała post, w którym zaczęła od opowiedzenia krótkiej historii ze swojej młodości. – …maturę robiłam w Poznaniu, byłam już na swoim. Tam też był mój pierwszym klub w lidze, który niestety nie wywiązywał się ze swojej umowy. Było ciężko, wyłączyli mi prąd w mieszkaniu… lekcje odrabiałam na klatce schodowej…, bo tam było światło – czytamy w wiadomości od Skowrońskiej – Tamten czas nauczył mnie wiele, a w szczególności troski o moją niezależność finansowa, która jest fundamentem mojego życia, tego osobistego jak i biznesowego. Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce, i okno na przyszłość. (…) ITALY, HERE I COME AGAIN – zakończyła była polska siatkarka.

Katarzyna Skowrońska wyznała to otwarcie po 27 latach. "Jako 15-letnia dziewczynka..."

Warto przypomnieć, że przez kilka lat swojej kariery Katarzyna Skowrońska grała właśnie we włoskich klubach i niewykluczone, że to także miało wpływ na ostateczny wybór 42-latki o przenosinach na Półwysep Apeniński. Post byłej siatkarki spotkał się z dużym odzewem fanów, którzy przede wszystkim życzyli jej powodzenia w nowym przedsięwzięciu.