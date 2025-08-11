Katarzyna Skowrońska zdradziła z czym musiała się mierzyć. "Gram już tylko we własnej lidze"

Katarzyna Skowrońska od kilku lat jest na sportowej emeryturze i nie wygląda, aby tęskniła za profesjonalną grą. 42-latka korzysta z życia po karierze, co widać bardzo dobrze na jej profilu w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie podzieliła się szczerym wyznaniem po 27 latach.

"To już 27 lat, jako 15-letnia dziewczynka opuściłam dom rodzinny, by grać w siatkówkę… Dopiero teraz, jako 42-letnia kobieta czuję, że wróciłam do domu. Mojego domu…" - napisała Skowrońska, dołączając do wpisu prosto z serca zdjęcie najprawdopodobniej z czasów młodości.

Odnalazła pasję po karierze

Skowrońska nie kryje, że jej pasją na sportowej emeryturze jest fotografia i często dzieli się swoim "okiem" przez obiektyw na drugim koncie.

Katarzyna Skowrońska podzieliła się tym z fanami. Zdradziła szczegóły z przeszłości

Skowrońska przez lata występowała w polskich, jak i zagranicznych klubach. Jednak fanom "biało-czerwonych" na długo zapadnie w pamięci moment, gdy "Złotka" zdobywały dwukrotnie mistrzostwo Europy w latach 2003 oraz 2005. To był niesamowity sukces, choć 42-latka teraz jest skłonna dzielić się tym, ile poświęceń ją to kosztowało.

- Jako nastolatka grałam już w polskiej lidze, nawet zdobyłam mistrzostwo Europy juniorek. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, by wyjść do kina musiałam mieć pozwolenie opiekuna, a i tak musiałam być przed 19:00 w internacie…:) Całe nastoletnie życie w rygorze treningów, rozgrywek i zasad narzuconych przez innych. Dziś, żyję po swojemu, według własnych zasad, swoim własnym rytmem. Gram już tylko we własnej lidze - napisała w jednym z postów.