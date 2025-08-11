Katarzyna Skowrońska zdradziła z czym musiała się mierzyć. "Gram już tylko we własnej lidze"

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-11 10:16

Katarzyna Skowrońska w czasach świetności była postrzegana, jako jedna z najlepszych siatkarek w historii Polski. Nie jest tajemnicą, że 42-latka nadal ma rzeszę fanów, którzy chętnie obserwują Skowrońską w mediach społecznościowych. Polka w trakcie swojej kariery sięgała po wiele trofeów, a w reprezentacji Polski była jedną z liderek w legendarnej drużynie Andrzeja Niemczyka. Skowrońska w jednym z postów przyznała ile wyrzeczeń ją kosztował sukces.

Katarzyna Skowrońska od kilku lat jest na sportowej emeryturze i nie wygląda, aby tęskniła za profesjonalną grą. 42-latka korzysta z życia po karierze, co widać bardzo dobrze na jej profilu w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie podzieliła się szczerym wyznaniem po 27 latach.

"To już 27 lat, jako 15-letnia dziewczynka opuściłam dom rodzinny, by grać w siatkówkę… Dopiero teraz, jako 42-letnia kobieta czuję, że wróciłam do domu. Mojego domu…" - napisała Skowrońska, dołączając do wpisu prosto z serca zdjęcie najprawdopodobniej z czasów młodości.

Odnalazła pasję po karierze

Skowrońska nie kryje, że jej pasją na sportowej emeryturze jest fotografia i często dzieli się swoim "okiem" przez obiektyw na drugim koncie.

Katarzyna Skowrońska
19 zdjęć

Katarzyna Skowrońska podzieliła się tym z fanami. Zdradziła szczegóły z przeszłości

Skowrońska przez lata występowała w polskich, jak i zagranicznych klubach. Jednak fanom "biało-czerwonych" na długo zapadnie w pamięci moment, gdy "Złotka" zdobywały dwukrotnie mistrzostwo Europy w latach 2003 oraz 2005. To był niesamowity sukces, choć 42-latka teraz jest skłonna dzielić się tym, ile poświęceń ją to kosztowało.

Jako nastolatka grałam już w polskiej lidze, nawet zdobyłam mistrzostwo Europy juniorek. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, by wyjść do kina musiałam mieć pozwolenie opiekuna, a i tak musiałam być przed 19:00 w internacie…:) Całe nastoletnie życie w rygorze treningów, rozgrywek i zasad narzuconych przez innych. Dziś, żyję po swojemu, według własnych zasad, swoim własnym rytmem. Gram już tylko we własnej lidze - napisała w jednym z postów.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA SKOWROŃSKA
POLSKIE SIATKARKI
SIATKÓWKA