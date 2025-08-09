Katarzyna Skowrońska zdradziła, czy jest singielką! Wyjawiła prawdę, już wszystko jasne

Katarzyna Skowrońska przez długie lata zachwycała na siatkarskich boiskach. Znana z urody gwiazda była jedną z liderek reprezentacji Polski, która dwukrotnie sięgnęła po złoto mistrzostw Europy. Kasia Skowrońska karierę skończyła w 2019 roku. - Znalazłam na siebie pomysł po sporcie, jestem osobą zajętą, mam co robić i nawet nie mam czasu się dobrze wyspać. Nic mi nigdy nie zastąpi siatkówki, adrenaliny na boisku, życia na walizkach, ale trzeba dalej żyć, znajdować nowe pasje i to mi się udaje - mówiła Katarzyna Skowrońska w wywiadzie dla "Super Expressu".

Piękna siatkarka po zakończeniu kariery korzysta z życia i oddaje się innym pasjom. - Lubię malować, uwielbiam robić zdjęcia. Dzięki temu moje życie jest barwne i nigdy się nie nudzę, zawsze chodzą mi po głowie jakieś kreatywne pomysły - wyznała Katarzyna Skowrońska "SE".

Rozwiedziona Katarzyna Skowrońska pokazała, z kim spędziła sylwestra!

Katarzyna Skowrońska w 2021 roku zdradziła, że jej małżeństwo się rozpadło. Rozwiodła się Jakubem Dolatą. "Ponieważ jestem zirytowana i znudzona odpowiadaniem setny raz na to samo pytanie w sprawie mojego stanu cywilnego oraz czytaniem nieprawdziwych informacji na swój temat w sieci, chciałabym wszystkich poinformować, że od kilku miesięcy jestem po rozwodzie i zamknęłam tamten rozdział życia" - przekazała Katarzyna Skowrońska. Z kim teraz związana jest piękna gwiazda siatkówki? Tego nie wiemy, ale nie jest sama!

Katarzyna Skowrońska właśnie wzięła udział w zabawie z kibicami na Instagramie. Odpowiadała tam na pytania z życia prywatnego. Nie zbrakło oczywiście pytania, czy jest singielką. Poniżej odpowiedź "Skowronka":

Nie. Kasia jest od niespełna dwóch lat w bardzo szczęśliwym związku - opowiedziała z uśmiechem Katarzyna Skowrońska.

